Знаменита актриса підтримала Джонні Деппа в його боротьбі проти Ембер Герд

Актори разом знімалися в готичній трагікомедії "Похмурі тіні", яка вийшла на екрани у 2012 році.

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41-річна французька модель і актриса театру, кіно та телебачення Єва Грін, яка є музою режисера Тіма Бертона, заявила, що після судових розглядів із Ембер Герд Джонні Депп стане "кращим, ніж будь-коли". Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши спільне фото з Джонні, коли вони разом у 2012 році просували фільм "Похмурі тіні".

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"Я не сумніваюся, що Джонні відкриється світові зі своїм добрим ім'ям і чудовим серцем, і життя для нього та його сім'ї стане кращим, ніж будь-коли", — йдеться в коментарі до публікації.

Як відомо, зараз Депп позивається до своєї колишньої дружини Ембер Герд, звинувативши її в наклепі. Позов на $50 млн, яким займається окружний суд Ферфакса у Вірджинії, він подав через її статтю 2018 року для Washington Post, у якій вона розповіла про те, що стала жертвою домашнього насильства, побічно звинувативши в цьому колишнього чоловіка, хоч і не називала імен. Після цього кар'єра Джонні була зруйнована, його "скасували" в Голлівуді, і він втратив роль у "Фантастичних звірях", де його замінив Мадс Міккельсен.

У свою чергу Ембер подала проти ексчоловіка зустрічний позов на $100 млн, стверджуючи, що чоловік бив її та погрожував їй. Джонні спростував звинувачення своєї колишньої дружини в жорстокій поведінці та нещодавно заявив у суді, що втратив "не менше, ніж усе" в результаті позовів.

"Коли звинувачення були висунуті та швидко облетіли земну кулю, запевняючи людей, що я був п'яною, підживлюваною кокаїном загрозою, яка била жінок, — раптово в мої 50 — все закінчено. Так що ж це зі мною зробило? Який ефект це справило на мене? Звинувачення проти мене дедалі більше метастазувало та перетворювалося на корм для ЗМІ", — наголосив він. За словами актора, звинувачення переслідуватимуть його вічно через гучний характер справи.

Тим часом громадськість продовжує спостерігати за розбірками колишніх чоловіка та дружини. Наприклад, у залі суду стало відомо, чому Депп ніколи не дивиться у вічі Герд, а також які розлади психіки діагностовані в Ембер. Вона вже зазнала перших кар'єрних втрат: майже всі сцени за її участю вирізали з другої частини "Аквамена".