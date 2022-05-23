Кортні Лав зізналася, що Джонні Депп врятував її життя

Ще одна публічна людина стала на захист голлівудського актора.

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Співачка та вдова соліста гурту Nirvana Курта Кобейна Кортні Лав зізналася, що свого часу Джонні Депп врятував її життя. Про це пише Page Six.

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За словами знаменитості, голлівудський актор зробив їй необхідний масаж серця, коли їй різко стало погано, що витягнуло Кортні практично з того світу. Це сталося у 1995 році від передозування.

"Я насправді не хочу публічно судити. Я просто хочу сказати вам, що Джонні зробив мені реанімацію в 1995 році, коли я отримала передозування біля The Viper Room", – зазначила 57-річна Лав у відео, опублікованому в соцмережі свого друга.

[ + – ] Кортні Лав заявила, що Джонні Депп врятував її життя Фото: Getty Images

Так Кортні Лав публічно підтримала Джонні Деппа, який наразі судиться з колишньою дружиною Ембер Герд та планує відсудити в неї 50 млн доларів збитків, завданих його кар'єрі гучним скандалом під час розлучення з Герд.

Джонні Депп та Ембер Герд, проживши в офіційному шлюбі близько двох років, розлучаються та судяться з 2017 року. Акторка звинуватила Деппа в домашньому насильстві, через що його кар'єра практично повністю зруйнувалася й актор втратив низку контрактів на співпрацю. Зокрема з Джонні Деппом відмовилася співпрацювати студія Disney.

Нагадаємо, напередодні ще одна публічна людина підтримала Джонні Деппа в його боротьбі за відшкодування матеріальних та моральних втрат. Відома французька акторка Ева Грін стала на бік Деппа.

Також Фокус писав про можливий роман між Джонні Деппом та його адвокаткою. Пару неодноразово помічали за милими обіймами та посмішками одне одному.