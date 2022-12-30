Кортні Лав розповіла про мстивість Бреда Пітта

Акторка впевнена, що її не взяли до складу акторів "Бійцівського клубу" через втручання Пітта.

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Вдова фронтмена Nirvana Курта Кобейна Корні Лав стверджує, що вона не отримала роль Марли Сінгер у фільмі Девіда Фінчера "Бійцівський клуб", бо Бред Пітт втрутився в каст і добився, щоб її не взяли. У результаті роль отримала Гелена Бонэм Картер, пише Deadline.

За її словами, так актор помстився їй за те, що вона не дозволила зіграти йому Курта Кобейна, коли Пітт хотів зняти фільм про музиканта.

За словами Лав, коли Пітт уперше запропонував зіграти Кобейна, який покінчив життя самогубством у віці 27 років у 1994 році, вона "розлютилася". Жінка каже, що через роки шкодує про різку відмову. Мовляв, треба було спочатку завершити роботу над "Бійцівським клубом", а згодом уже відмовляти Бреду.

На момент зйомок бойовика Кортні зустрічалася з колегою Пітта з фільму Едвардом Нортоном. Той пізніше пояснив їй, що він не має стільки влади, щоб повернути її на роботу.

Водночас Кортні зізналася, що вважає Картера з "Бійцівського клубу" "генієм" і що досі "ніколи не дивилася" фільм.

Сам Пітт не коментує слова Кортні, але джерело з команди фільму відповіло:

"Майже 25 років тому Кортні Лав пройшла прослуховування на роль у "Бійцівському клубі", роль, яку їй ніколи не пропонували. Вас не можуть звільнити за роботу, яку ви не отримали. Загальновідомо, що ролі обирають не інші актори, а режисер".

Лав заявила, що Пітт говорив про створення байопіка про Кобейна приблизно з 1996 року та востаннє звернувся до неї з пропозицією зняти фільм про Кобейна через свою компанію Plan B зовсім нещодавно, у 2020 році.

[ + – ] Курт Кобейн, якого так хотів зіграти Бред Пітт Фото: fortune.com

"Я зробила з ним Zoom і заступилася за себе. Я сказала: "Слухай, чуваче. Я не знаю, чи я довіряю тобі, і я не знаю, чи ваші фільми призначені для отримання прибутку. Це справді хороші фільми про соціальну справедливість, але… якщо ти не розумієш мене, ти як би не розумієш Курта, і я не відчуваю, що ти розумієш, Бреде", — зазначила Кортні.

Далі Лав сказала, що вона не проти створення біографічного фільму про Кобейна з правильними людьми — наприклад, із Майклом Де Лукою та Пем Абді з Warner Bros.

"Тому що вони знають, як знімати довбаний фільм", — наголосила акторка.

Нагадаємо, Кортні Лав розповіла, що Джонні Депп урятував їй життя.