Ким Кардашьян раскритиковали за видео с ее собаками, живущими в гараже

Померанские шпицы Ким, Суши и Саке, как оказалось, не живут в ее роскошном минималистичном дома, а прозябают на бетонном полу.

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Ким Кардашьян оказалась в центре скандала, после того, как ее дочь Норт запостила в TikTok видео со шпицами Суши и Саке, которые, как оказалось, живут в гараже. После волны хейта видео было удалено, но уже завирусилось с других аккаунтов. Один из пользователей подписал его так: "Это видео было удалено из аккаунта Норт. Это потому, что Ким Кардашьян не хочет, чтобы люди думали, что они держат своих собак в гараже? Интересно, почему они удалили видео?". Об этом пишет Page Six.

Скандал успел докатиться до PETA.

Фото: Instagram/Kim Kardashian Фото: Instagram/Kim Kardashian Фото: Instagram/Kim Kardashian Фото: Instagram/Kim Kardashian

"Зная, что Ким Кардашьян против меха и в основном является веганом, мы очень надеемся, что она не отправит своих собак в гараж", — сказала старший вице-президент PETA Лиза Ланж.

"Что действительно известно PETA, так это то, что собаки — это очень социальные стайные животные, которым нужно больше, чем просто мягкие кровати и рождественские украшения: они заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности, быть любимыми и жить в доме как часть семьи", — добавила Лиза.

Видео Кардашьян в TikTok разозлило фанатов, но ее решение удалить клип только еще больше подогрело слухи о том, что собаки ее дочери Норт живут там, где должна быть припаркована машина.

[ + – ] Ким Кардашьян и Норт с собаками Фото: Instagram/Kim Kardashian

Пользователей возмутило, что Ким, живущая в роскоши, не пускает собак в дом. Ведь наверняка она не сама пылесосит их шерсть.

Некоторые комментаторы негодовали, что собак в дом берут только для красивой фотографии.

Видео было опубликовано с подписью, что они тоже празднуют Рождество. На видео видно, что Суши и Саке живут в гараже с бетонным полом и сетчатой загородкой.

Ради праздника им поставили елочку с гирляндой и развесили праздничные декорации. Но поклонники Ким посчитали, что животных, особенно таких, как миниатюрные померанские шпицы, следует держать в доме, а не заставлять ночевать на бетонном полу.

Напомним, ранее Ким Кардашьян призналась, что прислуга в ее доме в Калабасасе носит специальную униформу определенных цветов, которые сочетаются с ее мебелью и минималистичным дизайном.