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Стиль жизни

Ким Кардашьян раскритиковали за видео с ее собаками, живущими в гараже

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Фото: Instagram/kimkardashian | Ким Кардашьян завела собак и держит их в гараже

Померанские шпицы Ким, Суши и Саке, как оказалось, не живут в ее роскошном минималистичном дома, а прозябают на бетонном полу.

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Ким Кардашьян оказалась в центре скандала, после того, как ее дочь Норт запостила в TikTok видео со шпицами Суши и Саке, которые, как оказалось, живут в гараже. После волны хейта видео было удалено, но уже завирусилось с других аккаунтов. Один из пользователей подписал его так: "Это видео было удалено из аккаунта Норт. Это потому, что Ким Кардашьян не хочет, чтобы люди думали, что они держат своих собак в гараже? Интересно, почему они удалили видео?". Об этом пишет Page Six.

Скандал успел докатиться до PETA.

ким кардашьян шпиц, собаки ким кардашьян, гараж, ким кардашьян Fullscreen
Фото: Instagram/Kim Kardashian
ким кардашьян шпиц, собаки ким кардашьян, гараж, ким кардашьян Fullscreen
Фото: Instagram/Kim Kardashian
ким кардашьян шпиц, собаки ким кардашьян, гараж, ким кардашьян Fullscreen
Фото: Instagram/Kim Kardashian
ким кардашьян шпиц, собаки ким кардашьян, гараж, ким кардашьян Fullscreen
Фото: Instagram/Kim Kardashian
ким кардашьян шпиц, собаки ким кардашьян, гараж, ким кардашьян
ким кардашьян шпиц, собаки ким кардашьян, гараж, ким кардашьян
ким кардашьян шпиц, собаки ким кардашьян, гараж, ким кардашьян
ким кардашьян шпиц, собаки ким кардашьян, гараж, ким кардашьян

"Зная, что Ким Кардашьян против меха и в основном является веганом, мы очень надеемся, что она не отправит своих собак в гараж", — сказала старший вице-президент PETA Лиза Ланж.

"Что действительно известно PETA, так это то, что собаки — это очень социальные стайные животные, которым нужно больше, чем просто мягкие кровати и рождественские украшения: они заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности, быть любимыми и жить в доме как часть семьи", — добавила Лиза.

Видео Кардашьян в TikTok разозлило фанатов, но ее решение удалить клип только еще больше подогрело слухи о том, что собаки ее дочери Норт живут там, где должна быть припаркована машина.

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Ким Кардашьян и Норт с собаками
Фото: Instagram/Kim Kardashian

Пользователей возмутило, что Ким, живущая в роскоши, не пускает собак в дом. Ведь наверняка она не сама пылесосит их шерсть.

Некоторые комментаторы негодовали, что собак в дом берут только для красивой фотографии.

Видео было опубликовано с подписью, что они тоже празднуют Рождество. На видео видно, что Суши и Саке живут в гараже с бетонным полом и сетчатой загородкой.

Ради праздника им поставили елочку с гирляндой и развесили праздничные декорации. Но поклонники Ким посчитали, что животных, особенно таких, как миниатюрные померанские шпицы, следует держать в доме, а не заставлять ночевать на бетонном полу.

Напомним, ранее Ким Кардашьян призналась, что прислуга в ее доме в Калабасасе носит специальную униформу определенных цветов, которые сочетаются с ее мебелью и минималистичным дизайном.