Кім Кардаш'ян розкритикували за відео з її собаками, які мешкають у гаражі
Померанські шпіци Кім, Суші та Саке, як виявилося, не живуть у її розкішному мінімалістичному будинку, а живуть на бетонній підлозі.
Кім Кардаш'ян опинилася в центрі скандалу, після того, як її дочка Норт запостила у TikTok відео зі шпіцами Суші та Саке, які, як виявилося, живуть у гаражі. Після хвилі хейту відео видалили, але вже завірусилося з інших облікових записів. Один із користувачів підписав його так: "Це відео було видалено з облікового запису Норт. Це тому, що Кім Кардаш'ян не хоче, щоб люди думали, що вони тримають своїх собак у гаражі? Цікаво, чому вони видалили відео?". Про це пише Page Six.
Скандал встиг докотитись до PETA.
"Знаючи, що Кім Кардаш'ян проти хутра і здебільшого є веганкою, ми дуже сподіваємося, що вона не відправить своїх собак у гараж", — сказала старша віцепрезидентка PETA Ліза Ланж.
"Що дійсно відомо PETA, так це те, що собаки — це дуже соціальні зграйні тварини, яким потрібно більше, ніж просто м'які ліжка та різдвяні прикраси: вони заслуговують на те, щоб почуватися в безпеці, щоб їх любили і дозволили жити в домі як частина сім'ї", — додала Ліза.
Відео Кардаш'ян у TikTok розлютило фанатів, але її рішення видалити кліп тільки ще більше підігріло чутки про те, що собаки її дочки Норт живуть там, де має бути припаркована машина.
Користувачів обурило, що Кім, яка живе у розкоші, не пускає собак у будинок. Адже напевно вона не сама пилососить їхню шерсть.
Деякі коментатори обурювалися, що собак у будинок беруть лише для гарної фотографії.
Відео опублікували з підписом, що вони також святкують Різдво. На відео видно, що Суші та Саке живуть у гаражі з бетонною підлогою та сітчастою загородкою.
Заради свята їм поставили ялинку з гірляндою та розвішали святкові декорації. Але шанувальники Кім вважали, що тварин, особливо таких, як мініатюрні померанські шпиці, слід тримати в будинку, а не примушувати ночувати на бетонній підлозі.
Нагадаємо, раніше Кім Кардаш'ян зізналася, що прислуга в її будинку в Калабасасі носить спеціальну уніформу певних кольорів, які поєднуються з її меблями та мінімальним дизайном.