Кім Кардаш'ян розкритикували за відео з її собаками, які мешкають у гаражі

Померанські шпіци Кім, Суші та Саке, як виявилося, не живуть у її розкішному мінімалістичному будинку, а живуть на бетонній підлозі.

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Кім Кардаш'ян опинилася в центрі скандалу, після того, як її дочка Норт запостила у TikTok відео зі шпіцами Суші та Саке, які, як виявилося, живуть у гаражі. Після хвилі хейту відео видалили, але вже завірусилося з інших облікових записів. Один із користувачів підписав його так: "Це відео було видалено з облікового запису Норт. Це тому, що Кім Кардаш'ян не хоче, щоб люди думали, що вони тримають своїх собак у гаражі? Цікаво, чому вони видалили відео?". Про це пише Page Six.

Скандал встиг докотитись до PETA.

Фото: Instagram/Kim Kardashian Фото: Instagram/Kim Kardashian Фото: Instagram/Kim Kardashian Фото: Instagram/Kim Kardashian

"Знаючи, що Кім Кардаш'ян проти хутра і здебільшого є веганкою, ми дуже сподіваємося, що вона не відправить своїх собак у гараж", — сказала старша віцепрезидентка PETA Ліза Ланж.

"Що дійсно відомо PETA, так це те, що собаки — це дуже соціальні зграйні тварини, яким потрібно більше, ніж просто м'які ліжка та різдвяні прикраси: вони заслуговують на те, щоб почуватися в безпеці, щоб їх любили і дозволили жити в домі як частина сім'ї", — додала Ліза.

Відео Кардаш'ян у TikTok розлютило фанатів, але її рішення видалити кліп тільки ще більше підігріло чутки про те, що собаки її дочки Норт живуть там, де має бути припаркована машина.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Норт із собаками Фото: Instagram/Kim Kardashian

Користувачів обурило, що Кім, яка живе у розкоші, не пускає собак у будинок. Адже напевно вона не сама пилососить їхню шерсть.

Деякі коментатори обурювалися, що собак у будинок беруть лише для гарної фотографії.

Відео опублікували з підписом, що вони також святкують Різдво. На відео видно, що Суші та Саке живуть у гаражі з бетонною підлогою та сітчастою загородкою.

Заради свята їм поставили ялинку з гірляндою та розвішали святкові декорації. Але шанувальники Кім вважали, що тварин, особливо таких, як мініатюрні померанські шпиці, слід тримати в будинку, а не примушувати ночувати на бетонній підлозі.

Нагадаємо, раніше Кім Кардаш'ян зізналася, що прислуга в її будинку в Калабасасі носить спеціальну уніформу певних кольорів, які поєднуються з її меблями та мінімальним дизайном.