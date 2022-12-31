31 декабря 2022 года: святого Севастиана - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ругаться и бить посуду, считалось, что это приведет к ссорам и бедам, которые будут случаться весь следующий год.
Что случилось в этот день;
Сегодня православная церковь чтит память святого Севастиана. В ночь с 31 декабря на 1 января встречают Новый год.
Что нельзя делать 31 декабря:
► бить посуду – это приведет к ссорам дома
► ругаться за праздничным столом – случится несчастье
► оставлять новогодний стол пустым – до бедности и голода
► выбрасывать остатки еды с новогоднего стола – выгоните свою удачу
► отказывать в гостеприимстве – будете жить в нужде
Народные приметы и поверья:
Каков Модест, таков будет и июнь месяц
В старину говорили: "Декабрь старый год кончает, новому дорожку новым счастьем стелет"
День ангела празднуют:
Вера, Виктор, Владимир, Даниил, Егор, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартын, Михаил, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Федор, Юрий
Родились сегодня:
1942 — Энди Саммерс, британский гитарист и композитор (группы "The Police", "The Animals")