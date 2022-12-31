31 грудня 2022 року: святого Севастіана — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лаятися і бити посуд, вважалося, що це призведе до сварок та бід, які відбуватимуться весь наступний рік.
Що трапилося цього дня;
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Севастіана. У ніч із 31 грудня на 1 січня зустрічають Новий рік.
Чого не можна робити 31 грудня:
► бити посуд – це призведе до сварок удома
► лаятися за святковим столом – станеться нещастя
► залишати новорічний стіл порожнім – до бідності та голоду
► викидати залишки їжі з новорічного столу – виженете свій успіх
► відмовляти у гостинності – житимете в нужді
Народні прикмети та повір'я:
Який Модест, такий буде і червень місяць
За старих часів говорили: "Грудень старий рік закінчує, новому доріжку новим щастям стеле"
День ангела святкують:
Віра, Віктор, Володимир, Данило, Єгор, Єлизавета, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Мартин, Михайло, Микола, Севастян, Семен, Сергій, Софія, Федір, Юрій
Народилися сьогодні:
1942 — Енді Саммерс, британський гітарист і композитор (групи "The Police", "The Animals")