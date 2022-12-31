31 грудня 2022 року: святого Севастіана — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лаятися і бити посуд, вважалося, що це призведе до сварок та бід, які відбуватимуться весь наступний рік.

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Що трапилося цього дня;

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Севастіана. У ніч із 31 грудня на 1 січня зустрічають Новий рік.

Чого не можна робити 31 грудня:

► бити посуд – це призведе до сварок удома

► лаятися за святковим столом – станеться нещастя

► залишати новорічний стіл порожнім – до бідності та голоду

► викидати залишки їжі з новорічного столу – виженете свій успіх

► відмовляти у гостинності – житимете в нужді

Народні прикмети та повір'я:

Який Модест, такий буде і червень місяць

За старих часів говорили: "Грудень старий рік закінчує, новому доріжку новим щастям стеле"

День ангела святкують:

Віра, Віктор, Володимир, Данило, Єгор, Єлизавета, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Мартин, Михайло, Микола, Севастян, Семен, Сергій, Софія, Федір, Юрій

Народилися сьогодні:

1942 — Енді Саммерс, британський гітарист і композитор (групи "The Police", "The Animals")