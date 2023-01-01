1 января 2023 года: мученика Вонифатия Тарсийского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться, выяснять отношения и обманывать. Встречать первые сутки Нового года рекомендуется в новой одежде и хорошем настроении.
Что случилось в этот день:
В этот день христиане сегодня чтят память Вонифатия Тарсийского, который был слугой у богатой дамы в Риме. Святой всегда милосердно относился к людям, и даже его имя переводится с латыни "поступать добро".
Кроме того, у католиков сегодня Торжество Пресвятой Богородицы — праздник, который завершает Октаву Рождества.
Также 1 января в мире отмечают Новый год и всемирный день мира.
Что нельзя делать 1 января:
► убирать со стола 1 января — на нем должны остаться хлеб, фрукты и конфеты
► выносить мусор, подметать или мыть пол — так можно лишиться удачи на весь год
► ругаться, выяснять отношения, плакать, конфликтовать — весь год будет напряженным
► обижать людей
► одалживать деньги
► давать в долг деньги
► выбрасывать старые вещи
► шить и стирать
► обижать животных, очень хорошо в этот день накормить бездомных животных
► выбрасывать старые вещи
► отказывать в помощи
► обманывать, злоупотреблять доверием
Народные приметы и поверья:
► если торговец хорошо уступает первому покупателю — весь год торговля будет успешной
► иней на деревьях — к хорошему урожаю в следующем году
► лунная ночь — к богатому урожаю бобовых культур
► теплое утро — к хорошему урожаю ржи
► снег идет — к хорошему урожаю зерновых
► звездное небо — к богатому урожаю ягод
► ветер утром — осенью будет много орехов
День ангела празднуют:
Аглаида, Арис, Вонифатий, Григорий, Илья, Олтуфий, Полиевкт, Пров, Сусанна, Тимофей, Трифон, Фессалоника
Родились сегодня:
1909 — Степан Бандера, глава Организации украинских националистов
1919 — Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель
А также в этот день:
45 год до н. э. — введен юлианский календарь
1622 — папская канцелярия приняла решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта
1751 — напечатан первый том "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел", изданный Дени Дидро и Жаном Лероном Д’аламбером
1785 — вышел первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register (в 1788 году переименована в The Times)
1788 — вышел первый номер английской газеты The Times
1863 — в США Авраамом Линкольном был издан манифест об освобождении рабов
1873 — в Японии принят григорианский календарь
1905 — основан "Индепендьенте", аргентинский футбольный клуб, рекордсмен по числу завоеванных Кубков Либертадорес
1909 — в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий
1912 — в Нанкине была провозглашена Китайская республика
2002 — евро введен в наличных расчетах