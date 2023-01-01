1 января 2023 года: мученика Вонифатия Тарсийского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться, выяснять отношения и обманывать. Встречать первые сутки Нового года рекомендуется в новой одежде и хорошем настроении.

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Что случилось в этот день:

В этот день христиане сегодня чтят память Вонифатия Тарсийского, который был слугой у богатой дамы в Риме. Святой всегда милосердно относился к людям, и даже его имя переводится с латыни "поступать добро".

Кроме того, у католиков сегодня Торжество Пресвятой Богородицы — праздник, который завершает Октаву Рождества.

Также 1 января в мире отмечают Новый год и всемирный день мира.

Что нельзя делать 1 января:

► убирать со стола 1 января — на нем должны остаться хлеб, фрукты и конфеты

► выносить мусор, подметать или мыть пол — так можно лишиться удачи на весь год

► ругаться, выяснять отношения, плакать, конфликтовать — весь год будет напряженным

► обижать людей

► одалживать деньги

► давать в долг деньги

► выбрасывать старые вещи

► шить и стирать

► обижать животных, очень хорошо в этот день накормить бездомных животных

► выбрасывать старые вещи

► отказывать в помощи

► обманывать, злоупотреблять доверием

Народные приметы и поверья:

► если торговец хорошо уступает первому покупателю — весь год торговля будет успешной

► иней на деревьях — к хорошему урожаю в следующем году

► лунная ночь — к богатому урожаю бобовых культур

► теплое утро — к хорошему урожаю ржи

► снег идет — к хорошему урожаю зерновых

► звездное небо — к богатому урожаю ягод

► ветер утром — осенью будет много орехов

День ангела празднуют:

Аглаида, Арис, Вонифатий, Григорий, Илья, Олтуфий, Полиевкт, Пров, Сусанна, Тимофей, Трифон, Фессалоника

Родились сегодня:

1909 — Степан Бандера, глава Организации украинских националистов

1919 — Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель

А также в этот день:

45 год до н. э. — введен юлианский календарь

1622 — папская канцелярия приняла решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта

1751 — напечатан первый том "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел", изданный Дени Дидро и Жаном Лероном Д’аламбером

1785 — вышел первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register (в 1788 году переименована в The Times)

1788 — вышел первый номер английской газеты The Times

1863 — в США Авраамом Линкольном был издан манифест об освобождении рабов

1873 — в Японии принят григорианский календарь

1905 — основан "Индепендьенте", аргентинский футбольный клуб, рекордсмен по числу завоеванных Кубков Либертадорес

1909 — в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий

1912 — в Нанкине была провозглашена Китайская республика

2002 — евро введен в наличных расчетах