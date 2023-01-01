1 січня 2023 року: мученика Боніфатія Тарсійського — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися, з'ясовувати стосунки та дурити. Зустрічати першу добу Нового року рекомендується в новому одязі та гарному настрої.
Що сталося цього дня:
Цього дня християни сьогодні вшановують пам'ять Боніфатія Тарсійського, який був слугою багатої дами в Римі. Святий завжди милосердно ставився до людей, і навіть його ім'я перекладається з латині "вчиняти добро".
Крім того, у католиків сьогодні Святкування Пресвятої Богородиці — свято, яке завершує Октаву Різдва.
Також 1 січня у світі святкують Новий рік та всесвітній день миру.
Чого не можна робити 1 січня:
► прибирати зі столу 1 січня — на ньому повинні залишитися хліб, фрукти та цукерки
► виносити сміття, підмітати або мити підлогу — так можна втратити успіх на весь рік
► лаятись, з'ясовувати стосунки, плакати, конфліктувати — весь рік буде напруженим
► ображати людей
► давати гроші в борг
► брати гроші в борг
► викидати старі речі
► шити та прати
► ображати тварин, дуже добре цього дня нагодувати бездомних тварин
► викидати старі речі
► відмовляти у допомозі
► обманювати, зловживати довірою
Народні прикмети та повір'я:
► якщо торговець добре поступається першому покупцеві — весь рік торгівля буде успішною
► іній на деревах — до хорошого врожаю наступного року
► місячна ніч – до багатого врожаю бобових культур
► теплий ранок – до хорошого врожаю жита
► сніг йде — до хорошого врожаю зернових
► зоряне небо – до багатого врожаю ягід
► вітер вранці – восени буде багато горіхів
День ангела святкують:
Аглаїда, Аріс, Боніфатій, Григорій, Ілля, Олтуфій, Полієвкт, Пров, Сусанна, Тимофій, Трифон, Фессалоніка
Народилися сьогодні:
1909 — Степан Бандера, голова Організації українських націоналістів
1919 — Джером Девід Селінджер, американський письменник
А також у цей день:
45 рік до н. е. — запроваджено юліанський календар
1622 — папська канцелярія ухвалила рішення вважати початком року 1 січня (раніше рік починався 25 березня)
1751 — надрукований перший том "Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел", виданий Дені Дідро та Жаном Лероном Д'аламбером
1785 — вийшов перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register (у 1788 році перейменована на The Times)
1788 — вийшов перший номер англійської газети The Times
1863 — у США Авраамом Лінкольном був виданий маніфест про звільнення рабів
1873 — в Японії прийнято григоріанський календар
1905 — заснований "Індепендьєнте", аргентинський футбольний клуб, рекордсмен за кількістю завойованих Кубків Лібертадорес
1909 — у Великій Британії були проведені перші виплати пенсій
1912 — в Нанкіні була проголошена Китайська республіка
2002 — євро введений у готівкових розрахунках