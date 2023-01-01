1 січня 2023 року: мученика Боніфатія Тарсійського — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися, з'ясовувати стосунки та дурити. Зустрічати першу добу Нового року рекомендується в новому одязі та гарному настрої.

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Що сталося цього дня:

Цього дня християни сьогодні вшановують пам'ять Боніфатія Тарсійського, який був слугою багатої дами в Римі. Святий завжди милосердно ставився до людей, і навіть його ім'я перекладається з латині "вчиняти добро".

Крім того, у католиків сьогодні Святкування Пресвятої Богородиці — свято, яке завершує Октаву Різдва.

Також 1 січня у світі святкують Новий рік та всесвітній день миру.

Чого не можна робити 1 січня:

► прибирати зі столу 1 січня — на ньому повинні залишитися хліб, фрукти та цукерки

► виносити сміття, підмітати або мити підлогу — так можна втратити успіх на весь рік

► лаятись, з'ясовувати стосунки, плакати, конфліктувати — весь рік буде напруженим

► ображати людей

► давати гроші в борг

► брати гроші в борг

► викидати старі речі

► шити та прати

► ображати тварин, дуже добре цього дня нагодувати бездомних тварин

► викидати старі речі

► відмовляти у допомозі

► обманювати, зловживати довірою

Народні прикмети та повір'я:

► якщо торговець добре поступається першому покупцеві — весь рік торгівля буде успішною

► іній на деревах — до хорошого врожаю наступного року

► місячна ніч – до багатого врожаю бобових культур

► теплий ранок – до хорошого врожаю жита

► сніг йде — до хорошого врожаю зернових

► зоряне небо – до багатого врожаю ягід

► вітер вранці – восени буде багато горіхів

День ангела святкують:

Аглаїда, Аріс, Боніфатій, Григорій, Ілля, Олтуфій, Полієвкт, Пров, Сусанна, Тимофій, Трифон, Фессалоніка

Народилися сьогодні:

1909 — Степан Бандера, голова Організації українських націоналістів

1919 — Джером Девід Селінджер, американський письменник

А також у цей день:

45 рік до н. е. — запроваджено юліанський календар

1622 — папська канцелярія ухвалила рішення вважати початком року 1 січня (раніше рік починався 25 березня)

1751 — надрукований перший том "Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел", виданий Дені Дідро та Жаном Лероном Д'аламбером

1785 — вийшов перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register (у 1788 році перейменована на The Times)

1788 — вийшов перший номер англійської газети The Times

1863 — у США Авраамом Лінкольном був виданий маніфест про звільнення рабів

1873 — в Японії прийнято григоріанський календар

1905 — заснований "Індепендьєнте", аргентинський футбольний клуб, рекордсмен за кількістю завойованих Кубків Лібертадорес

1909 — у Великій Британії були проведені перші виплати пенсій

1912 — в Нанкіні була проголошена Китайська республіка

2002 — євро введений у готівкових розрахунках