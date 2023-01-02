2 января 2023 года: предпразднство Рождества Христова, священномученика Игнатия Богословца - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя осуждать людей и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память священномученика Игнатия Богословца. Он принял смерть за Иисуса Христа и спас тем самым других христиан от смертной казни.
В мире 2 января отмечают День научной фантастики и Всемирный день интроверта.
Что нельзя делать 2 января:
► стирать и прясть
► выходить без надобности на улицу
► плохо думать о других, злословить
► отказывать людям в помощи
► купаться — считалось, что сегодня можно смыть счастье
Народные приметы и поверья:
► если облака идут против ветра, скоро начнется снегопад
► синие облака — к теплу, белые — к сильному ветру
► иней на деревьях — к ясной погоде
► звездное небо — к хорошему урожаю
► вьюга в этот день — к холоду и дождям, ясная и морозная погода — к жаре
День ангела празднуют:
Антоний, Даниил, Иван, Игнатий, Филогоний
Родились сегодня:
1920 — Айзек Азимов (ум. 1992), американский писатель-фантаст, популяризатор науки
А также в этот день:
2020 — Нидерланды официально отказались от употребления названия Голландия