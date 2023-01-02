2 января 2023 года: предпразднство Рождества Христова, священномученика Игнатия Богословца - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя осуждать людей и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память священномученика Игнатия Богословца. Он принял смерть за Иисуса Христа и спас тем самым других христиан от смертной казни.

В мире 2 января отмечают День научной фантастики и Всемирный день интроверта.

Что нельзя делать 2 января:

► стирать и прясть

► выходить без надобности на улицу

► плохо думать о других, злословить

► отказывать людям в помощи

► купаться — считалось, что сегодня можно смыть счастье

Народные приметы и поверья:

► если облака идут против ветра, скоро начнется снегопад

► синие облака — к теплу, белые — к сильному ветру

► иней на деревьях — к ясной погоде

► звездное небо — к хорошему урожаю

► вьюга в этот день — к холоду и дождям, ясная и морозная погода — к жаре

День ангела празднуют:

Антоний, Даниил, Иван, Игнатий, Филогоний

Родились сегодня:

1920 — Айзек Азимов (ум. 1992), американский писатель-фантаст, популяризатор науки

А также в этот день:

2020 — Нидерланды официально отказались от употребления названия Голландия