2 січня 2023 року: передсвято Різдва Христового, священномученика Ігнатія Богословця — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна засуджувати людей і відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Ігнатія Богословця. Він прийняв смерть за Ісуса Христа і тим самим врятував інших християн від страти.

У світі 2 січня святкують День наукової фантастики та Всесвітній день інтроверта.

Чого не можна робити 2 січня:

► прати та прясти

► виходити без потреби на вулицю

► погано думати про інших, лихословити

► відмовляти людям у допомозі

► купатися — вважалося, що сьогодні можна змити щастя

Народні прикмети та повір'я:

► якщо хмари йдуть проти вітру, незабаром почнеться снігопад

► сині хмари – до тепла, білі – до сильного вітру

► іній на деревах — до ясної погоди

► зоряне небо – до хорошого врожаю

► завірюха цього дня — до холоду та дощів, ясна та морозна погода — до спеки

День ангела святкують:

Антоній, Данило, Іван, Ігнатій, Філогоній

Народилися сьогодні:

1920 — Айзек Азімов (пом. 1992), американський письменник-фантаст, популяризатор науки

А також у цей день:

2020 — Нідерланди офіційно відмовилися від вживання назви Голландія