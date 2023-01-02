2 січня 2023 року: передсвято Різдва Христового, священномученика Ігнатія Богословця — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна засуджувати людей і відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Ігнатія Богословця. Він прийняв смерть за Ісуса Христа і тим самим врятував інших християн від страти.
У світі 2 січня святкують День наукової фантастики та Всесвітній день інтроверта.
Чого не можна робити 2 січня:
► прати та прясти
► виходити без потреби на вулицю
► погано думати про інших, лихословити
► відмовляти людям у допомозі
► купатися — вважалося, що сьогодні можна змити щастя
Народні прикмети та повір'я:
► якщо хмари йдуть проти вітру, незабаром почнеться снігопад
► сині хмари – до тепла, білі – до сильного вітру
► іній на деревах — до ясної погоди
► зоряне небо – до хорошого врожаю
► завірюха цього дня — до холоду та дощів, ясна та морозна погода — до спеки
День ангела святкують:
Антоній, Данило, Іван, Ігнатій, Філогоній
Народилися сьогодні:
1920 — Айзек Азімов (пом. 1992), американський письменник-фантаст, популяризатор науки
А також у цей день:
2020 — Нідерланди офіційно відмовилися від вживання назви Голландія