"Новый континент": Нина Добрев показала, где встретила Новый 2023 год (фото)

Знаменитость отправилась в "холодные края".

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33-летняя канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев показала, как и где встретила Новый 2023 год. Праздничными снимками звезда сериала "Дневники вампира" делится в своем Instagram с 26 млн подписчиков.

Встретить Новый год знаменитость отправилась на другой континент, а именно в Антарктиду. До этого Нина Добрев отдыхала в Мексике с женихом и семьей.

"Новый год. Новый континент. Антарктида 2023", — подписала карусель новогодних фото актриса болгарского происхождения.

[ + – ] Нина Добрев

Для встречи Нового 2023 года Нина Добрев выбрала total-black образ — черный лонгслив, брюки и меховую шляпу. К праздничному аутфиту звезда "Дневников вампира" добавила несколько колец, часы и солнцезащитные очки.

В 2022 году стало известно, что 33-летняя Нина Добрев выходит замуж. Избранником канадской знаменитости стал 35-летний американский сноубордист и трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт. Они встречаются около трех лет.

Напомним, Нине Добрев сделали предложение.

Также Фокус писал о том, как Новый 2023 год встретил английский актер Роберт Паттинсон.