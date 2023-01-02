Роберт Паттинсон встретил Новый 2023 год в компании своей девушки и друзей (фото)

Пару заметили возле одного из ресторанов Нью-Йорка.

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36-летний английский актер Роберт Паттинсон был замечен на праздновании Нового 2023 года со своей девушкой, моделью Сьюки Уотерхаус. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара отправилась в один из ресторанов Нью-Йорка, где встретила 2023 год в компании друзей. Для праздничной вечеринки звезда фильма "Сумерки" выбрал классический костюм с белой рубашкой и черным галстуком.

Тем временем возлюбленная Паттинсона была одета в мини-платье, дополненное розовым шарфом с перьями и кремовой шубой. В руках модель и певица держала черную сумочку.

[ + – ] Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

Об отношениях звезды фильма "Бэтмен" и английской модели стало известно еще в июле 2018 года, когда их заметили папарацци за поцелуями. Однако знаменитости пытались держать личную жизнь подальше от вспышек камер и вопросов журналистов, поэтому каждое появление Паттинсона и Уотерхаус на публике становится эксклюзивом.

До этого английскому актеру приписывали роман с Кристен Стюарт, его коллегой по фильму "Сумерки". Впрочем, как известно, она изменила Паттинсону с режиссером фильма "Белоснежка и охотник" Рупертом Сандерсом.

Напомним, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус показали комфортные аутфиты для осеннего свидания.

Также Фокус писал о первом официальном выходе на публику Роберта Паттинсона и его возлюбленной в Египте.