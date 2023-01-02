Роберт Паттінсон зустрів Новий 2023 рік у компанії своєї дівчини та друзів (фото)

Пару помітили біля одного з ресторанів Нью-Йорка.

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36-річного англійського актора Роберта Паттінсона помітили на святкуванні Нового 2023 року з його дівчиною, моделлю С'юкі Вотергаус. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара відправилася в один із ресторанів Нью-Йорка, де зустріла 2023 рік у компанії друзів. Для святкової вечірки зірка "Сутінок" обрав класичний костюм з білою сорочкою та чорною краваткою.

Тим часом кохана Паттінсона була одягнута в мінісукню, яку доповнила рожевим шарфом з пір'ями та кремовою шубою. У руках модель та співачка тримала чорну сумочку.

[ + – ] Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус

Про стосунки романтичні стосунки зірки фільму "Бетмен" та англійської моделі стало відомо ще у липні 2018, коли їх помітили папараці за поцілунками. Проте знаменитості намагалися тримати особисте життя подалі від спалахів камер та запитань журналістів, тому кожна поява Паттінсона та Вотергаус на публіці стає ексклюзивом.

До цього англійському актору приписували роман з Крістен Стюарт, його колегою по фільму "Сутінки". Втім, як відомо, вона зрадила Паттінсону з режисером фільму "Білосніжка та мисливець" Рупертом Сандерсом.

Нагадаємо, Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус показали комфортні аутфіти для осіннього побачення.

Також Фокус писав про перший офіційний вихід на публіку Роберта Паттінсона та його коханої у Єгипті.