"Новий континент": Ніна Добрев показала, де зустріла Новий 2023 рік (фото)

Знаменитість відправилася в "холодні краї".

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33-річна канадська акторка болгарського походження Ніна Добрев показала, як і де зустріла Новий 2023 рік. Святковими знімками зірка серіалу "Щоденники вампіра" ділиться у своєму Instagram з 26 млн підписників.

Зустріти Новий рік знаменитість відправилася на інший континент, а саме в Антарктиду. До цього Ніна Добрев відпочивала в Мексиці з нареченим та родиною.

"Новий рік. Новий континент. Антарктида 2023", — підписала карусель новорічних фото акторка болгарського походження.

[ + – ] Ніна Добрев

Для зустрічі Нового 2023 року Ніна Добрев обрала total-black образ — чорний лонгслів, штани та хутряного капелюха. До святкового аутфіту зірка "Щоденників вампіра" додала кілька каблучок, годинник та сонцезахисні окуляри.

У 2022 році стало відомо, що 33-річна Ніна Добрев виходить заміж. Обранцем канадської знаменитості став 35-річний американський сноубордист та трикратний олімпійський чемпіон Шон Вайт. Вони зустрічаються близько трьох років.

Нагадаємо, Ніні Добрев зробили пропозицію.

Також Фокус писав про те, як Новий 2023 рік зустрів англійський актор Роберт Паттінсон.