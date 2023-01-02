Дуа Липа и Хейли Бибер показали новый новогодний тренд откровенных платьев

Теперь трусики-стринги могут и должны выглядывать из глубокого выреза на спине.

Related video

Певица Дуа Липа, празднуя Новый год 2023, явно дала начало новому тренду: трусикам, выглядывающим из глубокого выреза на спине. Треенд уже поддержала Хейли Бибер. Об этом пишет Daily Mail.

Дуа Липа опубликовала серию снимков, на которых она показала, как встречала Новый год 2023 в кругу друзей.

[ + – ] Дуа Липа и ее откровенное платье

И для вечеринки она выбрала блестящее мини-платье с очень глубоким вырезом на спине, из которого выглядывали ее белые стринги.

Если учесть, что Дуа уже давно является инфлюэнсером, а ее образы часто цитируются, то стоит ожидать появления подобных нарядов даже на красных дорожках.

Она подписала серию снимков и видео, пожелав своим подписчикам "мира, любви, здоровья и счастья в этом году".

Напомним, Дуа Липа в 2023 год вошла с приличным состоянием около 30 миллионов фунтов стерлингов, также она является трехкратной обладательницей премии "Грэмми", подписала контракт с Warner Music и имеет выгодные контракты с такими фирмами, как Evian, Yves Saint Laurent и Versace. Также у нее более 87 миллионов подписчиков в Instagram.

Поддержала тренд на стринги, выглядывающие из-под платья, и Хейли Бибер. Правда ее наряд это предусматривал, благодаря фасону.

[ + – ] Хейли Бибер и ее откровенное платье

Недавно она показала фото в черном платье от дома моды MUGLER за тысячу долларов.

Напомним, ранее Дуа Липа показала, как носить мужские вещи.