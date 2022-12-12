Дуа Липа показала, как носить мужские вещи (фото)
Знаменитость прогулялась по декабрьскому Нью-Йорку.
27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала, как носить мужские вещи. Снимками в новом стильном аутфите звезда сцены поделилась в своих соцсетях.
Накануне знаменитость косовского происхождения отправилась на прогулку по Нью-Йорку. Для зимнего выхода в свет артистка выбрала комфортный и стильный аутфит — черную мужскую куртку, классические джинсы и белые кроссовки.
В качестве аксессуаров к образу Дуа Липа выбрала яркую красную шапку и очки.
"Поцелуй на прощание, Нью-Йорк ~ это время возвращаться в Лондон", — подписала серию кадров из США британская певица.
Дуа Липа часто демонстрирует удачные будничные и праздничные образы. Артистка не боится экспериментировать со своим стилем и часто обращается к трендам начала 2000-х.
Не так давно Дуа Липа получила албанское гражданство. А за несколько месяцев до этого стала почётным послом Республики Косово, откуда родом ее семья.
Напомним, Дуа Липа примерила образ, который может загипнотизировать.
Также Фокус писал о новом гражданстве Дуа Липы.