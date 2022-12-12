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Стиль жизни

Дуа Липа показала, как носить мужские вещи (фото)

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Фото: dualipa | Дуа Липа

Знаменитость прогулялась по декабрьскому Нью-Йорку.

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27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала, как носить мужские вещи. Снимками в новом стильном аутфите звезда сцены поделилась в своих соцсетях.

Накануне знаменитость косовского происхождения отправилась на прогулку по Нью-Йорку. Для зимнего выхода в свет артистка выбрала комфортный и стильный аутфит — черную мужскую куртку, классические джинсы и белые кроссовки.

В качестве аксессуаров к образу Дуа Липа выбрала яркую красную шапку и очки.

"Поцелуй на прощание, Нью-Йорк ~ это время возвращаться в Лондон", — подписала серию кадров из США британская певица.

Дуа Липа

Дуа Липа часто демонстрирует удачные будничные и праздничные образы. Артистка не боится экспериментировать со своим стилем и часто обращается к трендам начала 2000-х.

Не так давно Дуа Липа получила албанское гражданство. А за несколько месяцев до этого стала почётным послом Республики Косово, откуда родом ее семья.

Напомним, Дуа Липа примерила образ, который может загипнотизировать.

Также Фокус писал о новом гражданстве Дуа Липы.