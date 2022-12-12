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Стиль життя

Дуа Ліпа показала, як носити чоловічі речі (фото)

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Фото: dualipa | Дуа Ліпа

Знаменитість прогулялася по грудневому Нью-Йорку.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала, як носити чоловічі речі. Знімками в новому стильному аутфіті зірка сцени поділилася у своїх соцмережах.

Напередодні знаменитість косовського походження відправилася на прогулянку по Нью-Йорку. Для зимового виходу у світ артистка обрала доволі комфортний та стильний аутфіт — чорну чоловічу куртку, класичні джинси та білі кросівки.

Як аксесуари до образу Дуа Ліпа обрала яскраву червону шапку та сонцезахисні окуляри.

"Поцілунок на прощання, Нью-Йорку ~ це час повертатися до Лондона", — підписала серію кадрів із США британська співачка.

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа часто демонструє вдалі буденні та святкові образи. Артистка не боїться експериментувати зі своїм стилем та нерідко звертається до трендів початку 2000-х.

Нещодавно Дуа Ліпа отримала албанське громадянство. А за кілька місяців до цього стала почесним послом Республіки Косово, звідки родом її родина.

Нагадаємо, Дуа Ліпа приміряла образ, який може загіпнотизувати.

Також Фокус писав про нове громадянство Дуа Ліпи.