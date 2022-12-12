Дуа Ліпа показала, як носити чоловічі речі (фото)

Знаменитість прогулялася по грудневому Нью-Йорку.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала, як носити чоловічі речі. Знімками в новому стильному аутфіті зірка сцени поділилася у своїх соцмережах.

Напередодні знаменитість косовського походження відправилася на прогулянку по Нью-Йорку. Для зимового виходу у світ артистка обрала доволі комфортний та стильний аутфіт — чорну чоловічу куртку, класичні джинси та білі кросівки.

Як аксесуари до образу Дуа Ліпа обрала яскраву червону шапку та сонцезахисні окуляри.

"Поцілунок на прощання, Нью-Йорку ~ це час повертатися до Лондона", — підписала серію кадрів із США британська співачка.

[ + – ] Дуа Ліпа

Дуа Ліпа часто демонструє вдалі буденні та святкові образи. Артистка не боїться експериментувати зі своїм стилем та нерідко звертається до трендів початку 2000-х.

Нещодавно Дуа Ліпа отримала албанське громадянство. А за кілька місяців до цього стала почесним послом Республіки Косово, звідки родом її родина.

Нагадаємо, Дуа Ліпа приміряла образ, який може загіпнотизувати.

Також Фокус писав про нове громадянство Дуа Ліпи.