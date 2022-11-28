Дуа Ліпа отримала албанське громадянство (фото)
Артистка спеціально прибула до столиці країни.
27-річна британська співачка Дуа Ліпа отримала албанське громадянство. Про це вона розповіла у своїх соцмережах.
Президент Албанії надав громадянство зірці сцени, яка має косовське походження. За словами глави держави, Дуа Ліпа відіграла значущу роль у поширенні слави албанців на міжнародному рівні через свою творчість.
Для цього артистка спеціально прибула до столиці країни Тирани. Вона підписала всі необхідні документи та склала присягу в мерії.
Окрім цього, Дуа Ліпа зробила необхідні фото на паспорт, зняла відбитки пальців та підписала форму заяви на посвідчення особи та паспорт.
"Я теж буду албанкою з документами", — зазначила співачка.
Зазначимо, що Дуа Ліпа народилася в Лондоні в 1995 у родині албанських іммігрантів Анеси та Дукаджина Ліпи з Косова. Вона постійно згадує про своє походження та відвідує рідні краї. Окрім цього, нещодавно артистка стала почесним послом Республіки Косово.
Отримувала громадянство Дуа Ліпа у блакитній сукні з довгими рукавами, білих чоботях з гострим носом та зі світлою сумочкою.
Нагадаємо, Дуа Ліпа відвідала прощальний концерт Елтона Джона.
Також Фокус писав про фото Дуа Ліпи без макіяжу.