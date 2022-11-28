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Дуа Ліпа отримала албанське громадянство (фото)

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Фото: instagram.com/dualipa | Дуа Ліпа

Артистка спеціально прибула до столиці країни.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа отримала албанське громадянство. Про це вона розповіла у своїх соцмережах.

Президент Албанії надав громадянство зірці сцени, яка має косовське походження. За словами глави держави, Дуа Ліпа відіграла значущу роль у поширенні слави албанців на міжнародному рівні через свою творчість.

Для цього артистка спеціально прибула до столиці країни Тирани. Вона підписала всі необхідні документи та склала присягу в мерії.

Окрім цього, Дуа Ліпа зробила необхідні фото на паспорт, зняла відбитки пальців та підписала форму заяви на посвідчення особи та паспорт.

"Я теж буду албанкою з документами", — зазначила співачка.

Зазначимо, що Дуа Ліпа народилася в Лондоні в 1995 у родині албанських іммігрантів Анеси та Дукаджина Ліпи з Косова. Вона постійно згадує про своє походження та відвідує рідні краї. Окрім цього, нещодавно артистка стала почесним послом Республіки Косово.

Дуа Ліпа

Отримувала громадянство Дуа Ліпа у блакитній сукні з довгими рукавами, білих чоботях з гострим носом та зі світлою сумочкою.

Нагадаємо, Дуа Ліпа відвідала прощальний концерт Елтона Джона.

Також Фокус писав про фото Дуа Ліпи без макіяжу.