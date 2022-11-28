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Стиль жизни

Дуа Липа получила албанское гражданство (фото)

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Фото: instagram.com/dualipa | Дуа Липа

Артистка специально прибыла в столицу страны.

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27-летняя британская певица Дуа Липа получила албанское гражданство. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Президент Албании предоставил гражданство звезде сцены, имеющей косовское происхождение. По словам главы государства, Дуа Липа сыграла значимую роль в распространении славы албанцев на международном уровне через свое творчество.

Для этого артистка специально прибыла в столицу страны Тирану. Она подписала все необходимые документы и приняла присягу в мэрии.

Кроме того, Дуа Липа сделала необходимые фото на паспорт, сняла отпечатки пальцев и подписала форму заявления на удостоверение личности и паспорт.

"Я тоже буду албанкой с документами", — отметила певица.

Отметим, что Дуа Липа родилась в Лондоне в 1995 году в семье албанских иммигрантов Анессы и Дукаджина Липы из Косово. Она постоянно упоминает о своем происхождении и посещает родные края. Кроме того, недавно артистка стала почетным послом Республики Косово.

Дуа Липа

Получала гражданство Дуа Липа в голубом платье с длинными рукавами, белых сапогах с острым носом и светлой сумочкой.

Напомним, Дуа Липа посетила прощальный концерт Элтона Джона.

Также Фокус писал о фото Дуа Липы без макияжа.