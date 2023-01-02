Дуа Ліпа та Гейлі Бібер показали новий новорічний тренд відвертих суконь

Тепер трусики-стринги можуть і мають виглядати з глибокого вирізу на спині.

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Співачка Дуа Ліпа, святкуючи Новий рік 2023, явно дала початок новому тренду — трусикам, що виглядають із глибокого вирізу на спині. Тренд уже підтримала Гейлі Бібер. Про це пише Daily Mail.

Дуа Ліпа опублікувала серію знімків, на яких вона показала, як зустрічала Новий рік 2023 року в колі друзів.

[ + – ] Дуа Ліпа та її відверта сукня

І для вечірки вона вибрала блискучу мінісукню з дуже глибоким вирізом на спині, з-під якої виглядали її білі стринги.

Якщо врахувати, що Дуа вже давно є інфлюенсеркою, а її образи часто цитуються, варто очікувати появи подібних вбрань навіть на червоних доріжках.

Вона підписала серію знімків і відео, побажавши своїм підписникам "миру, любові, здоров'я та щастя цього року".

Нагадаємо, Дуа Ліпа у 2023 році увійшла з пристойним статком близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів, також вона є триразовою володаркою премії "Греммі", підписала контракт із Warner Music і має вигідні контракти з такими фірмами як Evian, Yves Saint Laurent і Versace. Також вона має понад 87 мільйонів підписників у Instagram.

Підтримала тренд на стринги, що виглядають з-під сукні, і Гейлі Бібер. Щоправда, її вбрання це передбачало завдяки фасону.

[ + – ] Гейлі Бібер і її відверта сукня

Нещодавно вона показала фото в чорній сукні від дому моди MUGLER за тисячу доларів.

Нагадаємо, раніше Дуа Ліпа показала, як носити чоловічі речі.