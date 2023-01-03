3 января 2023 года: святителя Петра - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше не давать обещания и клятвы, а также запрещается поднимать с земли любые предметы.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, который появился на свет во второй половине XIII века. В 12 лет он поступил в монастырь, где изучал иконописание и Священное Писание. Одна из икон Петра является чудотворной — "Петровская". Умер святитель 21 декабря 1326 года.
Что нельзя делать 2 января:
► подглядывать и подслушивать
► желать счастья и здоровья
► давать обещания и клятвы
► поднимать с земли любые предметы
Народные приметы и поверья:
► какой Петр, таким и сентябрь будет
► много снега в этот день — к хорошему урожаю.
► если снег до этого дня еще не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным.
► если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.
День ангела празднуют:
Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокопий, Сергей, Ульяна, Фемистоклей, Феофан, Филарет
Родились сегодня:
1892 — Джон Рональд Руэл Толкин (ум. 1973), английский писатель, лингвист, филолог, автор трилогии "Властелин колец"
1956 — Мел Гибсон, американский актер австралийского происхождения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат двух "Оскаров" и "Золотого глобуса"
1969 — Герда Вайсенштайнер, итальянская саночница и бобслеистка, олимпийская чемпионка по санному спорту (1994)
1969 — Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, 7-кратный чемпион мира в классе "Формула-1"
2003 — Грета Тунберг, шведская школьница, экологическая активистка
А также в этот день:
1638 — В Амстердаме открылся первый постоянный театр Голландии "Схаубург"
1870 — началось сооружение Бруклинского моста
1888 — в Вашингтоне американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей. Тогда соломинки изготовлялись из бумаги
1977 — произведен первый компьютер фирмы Apple