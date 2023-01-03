3 січня 2023 року: святителя Петра — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні краще не давати обіцянки та клятви, а також забороняється піднімати із землі будь-які предмети.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять митрополита Київського та всієї Русі святителя Петра, який з'явився на світ у другій половині XIII століття. У 12 років він вступив до монастиря, де вивчав іконописання та Святе Письмо. Одна з ікон Петра є чудотворною — "Петровська". Помер святитель 21 грудня 1326 року.

Чого не можна робити 3 січня:

► підглядати та підслуховувати

► бажати щастя та здоров'я

► давати обіцянки та клятви

► піднімати із землі будь-які предмети

Народні прикмети та повір'я:

► який Петро, таким і вересень буде

► багато снігу в цей день — на хороший урожай.

► якщо сніг до цього дня ще не випав, то рік буде важким і неврожайним.

► якщо снігу мало і холодно, то літо буде спекотним і посушливим.

День ангела святкують:

Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Прокопій, Сергій, Уляна, Фемістоклей, Феофан, Філарет

Народилися сьогодні:

1892 — Джон Рональд Руел Толкін (пом. 1973), англійський письменник, лінгвіст, філолог, автор трилогії "Володар перстнів"

1956 — Мел Гібсон, американський актор австралійського походження, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат двох "Оскарів" та "Золотого глобуса"

1969 — Герда Вайсенштайнер, італійська саночниця і бобслеїстка, олімпійська чемпіонка із санного спорту (1994)

1969 — Міхаель Шумахер, німецький автогонщик, 7-кратний чемпіон світу в класі "Формула-1"

2003 — Грета Тунберг, шведська школярка, екологічна активістка

А також у цей день:

1638 — в Амстердамі відкрився перший постійний театр Голландії "Схаубург"

1870 — почалося спорудження Бруклінського мосту

1888 — у Вашингтоні американський підприємець Марвін Стоун запатентував соломинку для коктейлів. Тоді соломинки виготовлялися з паперу

1977 — зроблено перший комп'ютер фірми Apple