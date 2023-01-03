3 січня 2023 року: святителя Петра — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні краще не давати обіцянки та клятви, а також забороняється піднімати із землі будь-які предмети.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять митрополита Київського та всієї Русі святителя Петра, який з'явився на світ у другій половині XIII століття. У 12 років він вступив до монастиря, де вивчав іконописання та Святе Письмо. Одна з ікон Петра є чудотворною — "Петровська". Помер святитель 21 грудня 1326 року.
Чого не можна робити 3 січня:
► підглядати та підслуховувати
► бажати щастя та здоров'я
► давати обіцянки та клятви
► піднімати із землі будь-які предмети
Народні прикмети та повір'я:
► який Петро, таким і вересень буде
► багато снігу в цей день — на хороший урожай.
► якщо сніг до цього дня ще не випав, то рік буде важким і неврожайним.
► якщо снігу мало і холодно, то літо буде спекотним і посушливим.
День ангела святкують:
Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Прокопій, Сергій, Уляна, Фемістоклей, Феофан, Філарет
Народилися сьогодні:
1892 — Джон Рональд Руел Толкін (пом. 1973), англійський письменник, лінгвіст, філолог, автор трилогії "Володар перстнів"
1956 — Мел Гібсон, американський актор австралійського походження, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат двох "Оскарів" та "Золотого глобуса"
1969 — Герда Вайсенштайнер, італійська саночниця і бобслеїстка, олімпійська чемпіонка із санного спорту (1994)
1969 — Міхаель Шумахер, німецький автогонщик, 7-кратний чемпіон світу в класі "Формула-1"
2003 — Грета Тунберг, шведська школярка, екологічна активістка
А також у цей день:
1638 — в Амстердамі відкрився перший постійний театр Голландії "Схаубург"
1870 — почалося спорудження Бруклінського мосту
1888 — у Вашингтоні американський підприємець Марвін Стоун запатентував соломинку для коктейлів. Тоді соломинки виготовлялися з паперу
1977 — зроблено перший комп'ютер фірми Apple