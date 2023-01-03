Звезда фильмов Marvel Джереми Реннер перенес операцию, но остается в критическом состоянии

Звезда "Мстителей" получил травмы в результате несчастного случая во время расчистки снега и остается в реанимации.

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51-летний актер Джереми Реннер перенес операцию после тупой травмы грудной клетки и ортопедических травм, полученных в результате несчастного случая в воскресенье, и остается в критическом, но стабильном состоянии. Такую информацию подтвердил представитель актера, пишет The Guardian.

"Семья Джереми хотела бы выразить свою благодарность невероятным врачам и медсестрам, которые ухаживают за ним", — говорится в заявлении. "Они также очень впечатлены и благодарны за проявления любви и поддержки со стороны его поклонников".

Напомним, дважды номинированный на "Оскар" актер, наиболее известный как Соколиный Глаз в фильмах Marvel, проводил зимние каникулы на своем ранчо между Рино и озером Тахо.

В его особняк в горах Сьерра-Невада на границе между Калифорнией и Невадой вызвали полицию, после того, как он получил серьезные травмы. Он любит тяжелую технику, владеет несколькими снегоуборочными машинами, которыми расчищал дорогу до своего дома, а также помогал чистить дороги и шоссе в своем районе. Реннер ранее пожаловался на сильный снегопад из-за беспрецедентных зимних штормов, охвативших США.

Его агент не раскрыл, как ему удалось так сильно ранить себя, описав это как "несчастный случай, связанный с погодой во время уборки снега"

Сообщается, что он потерял много крови из-за травмы, и другой сосед, врач, наложил жгут на его ногу до прибытия скорой помощи.

Также Фокус писал, что на США в декабре обрушился ледяной и снежный шторм, из-за которого десятки людей погибли, во многих районах пропал свет, а многие населенные пункты стали невыездными, после того, как огромные сугробы завалили дороги.