Долларовое дерево: как выращивать и задабривать замиокулькас для привлечения в дом денег

Замиокулькас привлекает в дом деньги, но только в том случае, если ему обеспечен правильный уход и полив.

Related video

Долларовое дерево, настоящее название которого замиокулькас, – не менее популярное растение в домах, чем толстянка, она же – денежное дерево. Считается, что наличие замиокулькаса в доме обеспечивает финансовое благополучие и способствует накоплению долларовых сбережений, благодаря чему он и получил такое интересное название.

Растение стало известно в начале XIX века благодаря коллекционеру и ботанику Кондраду Лоддиджесому. В честь первооткрывателя в цветок поначалу носил имя Замиокулькас Лоддиджеса, но постепенно фамилия отпала, и осталась более короткая форма. Научное имя присвоено благодаря сходству листьев (по строению) с листьями замии, тропического растения из Южной Америки, хотя оба растения не имеют никаких родственных связей.

Что представляет собой замиокулькас

Замиокулькас похож кустарник с зелеными плотными листьями темно-зеленой окраски, имеющими мясистую структуру. Яркая насыщенная зелень напоминает цвет долларовых купюр., в связи с этим экзоту дали такое символичное имя.

Его часто называют природным резервуаром для воды, поскольку в корневой системе, стеблях и листьях он накапливает влагу и в случае чего может долгое время обходиться без воды.

Благодаря своей неприхотливости, этот цветок завоевал большую популярность в декоре интерьеров. В доме его высота может достигать метра в высоту, а красивые зеленые листья освежат любое помещение, будь то комната в квартире или фойе крупного офиса.

Размножение замиокулькаса

Замиокулькас свободно можно купить в любом цветочном магазине уже укорененный и разросшийся. Что касается выращивания самостоятельно, то он размножается делением клубней, черенками или пересадкой листьев.

Деление клубней – самый простой способ размножения. При пересадке корни растения разделяются, оставляются для подсушивания примерно на 4 часа и рассаживаются в разные вазоны. Перед размножением таким способом растение не нужно поливать около недели, чтобы земля хорошо просохла.

[ + – ] Замиокулькас чаще всего размножают делением клубней или черенками Фото: Getty

Черенкование – более сложный способ получить новый замиокулькас. Для этого одну веточку куста нужно срезать и поставить в теплое место в темноте. Побег в скором времени подсохнет. Поместить в емкость и присыпать грунтом, после полить и поставить на окно. Через пару дней накрыть банкой из стекла. Для проветривания ее нужно регулярно снимать. После появления корешков прикрывание банкой уже не будет необходимостью.

[ + – ] Размножение замиокулькаса черенками Фото: Getty

Размножение листьями – самый трудный метод. Сначала от взрослого цветка следует отщипнуть листик и подсушить его. Торф и песок перемешать в равных пропорциях, прикопать лист примерно на треть, укутать полиэтиленом, создав тепличные условия. Необходимо проветривать помещение, где стоит вазон и обязательно его поливать. До укоренения листа пройдет примерно полгода, после чего появятся первые листики.

[ + – ] Размножение листьями может занять до полугода Фото: Getty

Пересадка

Если вы решили купить замиокулькас в магазине, через несколько дней после приобретения его необходимо пересадить. Для этого нужно взять небольшой, но довольно широкий горшок, чтобы клубню хватало в нем места. Пересаживать замиокулькас лучше в легкий грунт. Для этого стоит смешать дерн, песок, торф и землю из листьев в равных пропорциях.

[ + – ] После покупки замиокулькас надо пересадить Фото: Getty

Лучшей емкостью для пересадки будет горшок с толстыми стенками из керамики. Горло должно быть расширено, чтобы корни отходили.

Если взять тонкий пластиковый вазон, то корни замиокулькаса, разрастаясь, могут его порвать.

На дно горшка уложить керамзит, чтобы не было застоя влаги и не начали гнить корни, насыпать грунт. Вытащить растение с землей и поставить его в новый вазон. Засыпать землей. Посадку выполнять осторожно, не нужно укреплять корень. Если верхняя часть будет на поверхности, то культура станет хорошо развиваться.

Молодое растение нужно переваливать каждый год весной. Более взрослые – два раза в год. Если пересаживать регулярно — это растение будет хорошо себя чувствовать, а его внешний вид станет великолепен. Сверху на грунт лучше уложить стеклянные шарики, гальку и тому подобное.

Уход и полив

Долларовое дерево любит яркий свет и уход, поэтому лучше ставить его на южные окна, а летом стоит вынести в сад или на балкон. Что касается полива, то замиокулькас не любит влажную почву. В летний период земля должна быть слегка пересохшей. Влажность в поддоне нежелательна. Если произошло скопление воды, то ее нужно слить. В жаркий сезон поливать цветок нужно раз в неделю-полторы и использовать воду комнатной температуры, чтобы не застудить корни. Воду из-под крана не стоит применять. Если имеются сомнения о необходимости полива, то лучше выждать пару дней. За это время растение не высохнет, а если его залить, то будет хуже.

Цветок необходимо оберегать от солнечных ожогов. но не меньше он боится сквозняков. Пораженные листья стоит обрезать до основания.

Как правило, на каждом черенке находится 17 листьев, не более этого количества. В связи с этим старые листья опадают, но если культура выглядит здоровой, то пугаться этого не надо

Приметы и верования, связанные с долларовым деревом

Цветущий замиокулькас

Юной девушке цветущий замиокулькас предвещает судьбоносную встречу, взаимную любовь и крепкий союз. Однако незамужней девушке не стоит самой покупать и приносить в дом замиокулькас, цветок должен быть подарен или украден. В противном случае она рискует остаться одинокой.

Для взрослой одинокой (и часто разочарованной) женщины появление соцветий сигнализирует о серьезных поворотах в жизни, переменах, новых увлечениях.

Для крепкого семейного союза цветущий замиокулькас означает, что в семье все благополучно, нет повода для тревоги, подозрений, ревности и недоверия.

Денежные приметы

По-настоящему долларовое дерево работает в том случае, если его вам подарили. При этом дарителю обязательно надо дать несколько монет. Если же вы купили его самостоятельно, необходимо задабривать замиокулькас, ухаживать за ним, говорить слова благодарности.

Располагать дерево в доме лучше всего на юго-востоке. Там находятся правильные энергии, способные активировать денежные потоки. Дарить горшок с молодым долларовым деревом другим не желательно. В дар приносят только зрелое растение. Отростки от своего экземпляра также не дарят. Считается, что так возможно отдать свое благосостояние другому человеку.

Чтобы дерево привлекало в дом деньги, в вазон нужно закопать две монетки.

Пересаживать денежное растение можно только на растущую луну. Делать это нужно бережно, пребывая в хорошем расположении духа. Пересаженное на убывающую луну деревце, принесет негатив в дом. И, напротив, ухудшит финансовое положение.

В Рождество и Новый год Замиокулькас украшают шоколадными или настоящими деньгами. Монеты подвешивают на шнурки или веревки к веткам, а на вершину растения устанавливают небольшую фигурку дракона. Помимо дракона, можно поместить туда и компактную денежную лягушку.

Обильное цветение – небывалая прибыль или наследство.

Чахлое состояние – предвестник разорения.

Стабильный рост – планомерное повышение доходов.

Напомним, как вырастить дома денежное дерево.