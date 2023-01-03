Доларове дерево: як вирощувати та задобрювати заміокулькас для залучення в будинок грошей

Заміокулькас залучає до будинку гроші, але тільки в тому випадку, якщо йому забезпечено правильний догляд та полив.

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Доларове дерево, справжня назва якого заміокулькас, — не менш популярна рослина в будинках, ніж красула, вона ж — грошове дерево. Вважається, що наявність заміокулькасу в будинку забезпечує фінансове благополуччя та сприяє накопиченню доларових заощаджень, завдяки чому він і отримав таку цікаву назву.

Рослина стала відомою на початку XIX століття завдяки колекціонеру та ботаніку Кондраду Лоддіджесому. На честь першовідкривача квітка спочатку мала ім'я Заміокулькас Лоддіджеса, але поступово прізвище відпало, і залишилася коротша форма. Наукове ім'я присвоєно завдяки подібності листя (за будовою) з листям замії, тропічної рослини з Південної Америки, хоча обидві рослини не мають жодних родинних зв'язків.

Що таке заміокулькас

Заміокулькас схожий на чагарник із зеленим щільним листям темно-зеленого забарвлення, що має м'ясисту структуру. Яскрава насичена зелень нагадує колір доларових купюр. У зв'язку з цим екзоту дали таке символічне ім'я.

Його часто називають природним резервуаром для води, оскільки в кореневій системі, стеблах і листі він накопичує вологу і в разі чого може довго обходитися без води.

Завдяки своїй невибагливості, ця квітка завоювала велику популярність у декорі інтер'єрів. У будинку його висота може досягати метра, а красиве зелене листя освіжить будь-яке приміщення, чи це кімната в квартирі або фоє великого офісу.

Розмноження заміокулькасу

Заміокулькас вільно можна купити в будь-якому квітковому магазині вже вкорінений і розрослий. Що стосується вирощування самостійно, то він розмножується розподілом бульб, живцями або пересадкою листя.

Розподіл бульб — найпростіший спосіб розмноження. Під час пересадки коріння рослини поділяються, залишаються для підсушування приблизно на 4 години і розсаджуються в різні вазони. Перед розмноженням у такий спосіб рослину не потрібно поливати близько тижня, щоб земля добре просохла.

[ + – ] Заміокулькас найчастіше розмножують розподілом бульб чи живцями Фото: Getty

Живцювання — складніший спосіб отримати новий заміокулькас. Для цього одну гілочку куща потрібно зрізати і поставити у тепле місце у темряві. Пагін незабаром підсохне. Помістити в місткість і присипати ґрунтом, потім полити та поставити на вікно. За кілька днів накрити банкою зі скла. Для провітрювання її потрібно регулярно знімати. Після появи корінців прикриття банкою вже не буде потребою.

[ + – ] Розмноження заміокулькаса живцями Фото: Getty

Розмноження листям — найважчий метод. Спочатку від дорослої квітки слід відщипнути листок і підсушити його. Торф і пісок перемішати в рівних пропорціях, прикопати лист приблизно на третину, укутати поліетиленом, утворивши тепличні умови. Необхідно провітрювати приміщення, де стоїть вазон, і обов'язково поливати його. До вкорінення листа пройде приблизно пів року, після чого з'являться перші листочки.

[ + – ] Розмноження листям може зайняти до пів року Фото: Getty

Пересадка

Якщо ви вирішили купити заміокулькас у магазині, через кілька днів після придбання його необхідно пересадити. Для цього потрібно взяти невеликий, але досить широкий горщик, щоб бульбині вистачало в ньому місця. Пересаджувати заміокулькас краще у легкий ґрунт. Для цього варто змішати дернину, пісок, торф і землю з листя в рівних пропорціях.

[ + – ] Після покупки заміокулькас треба пересадити Фото: Getty

Найкращою місткістю для пересадки буде горщик із товстими стінками з кераміки. Горловина має бути розширена, щоб коріння відходило.

Якщо взяти тонкий пластиковий вазон, то коріння заміокулькасу, розростаючись, може його порвати.

На дно горщика укласти керамзит, щоб не було застою вологи і не почало гнити коріння, насипати ґрунт. Витягнути рослину із землею і поставити її в новий вазон. Засипати землею. Посадку виконувати обережно, не потрібно зміцнювати коріння. Якщо верхня частина буде на поверхні, то культура добре розвиватиметься.

Молоду рослину потрібно пересаджувати щороку навесні. Доросліші — двічі на рік. Якщо пересаджувати регулярно — ця рослина добре почуватиметься, а її зовнішній вигляд стане чудовим. Зверху на ґрунт краще покласти скляні кульки, гальку тощо.

Догляд та полив

Доларове дерево любить яскраве світло та догляд, тому краще ставити його на південні вікна, а влітку варто винести в садок або на балкон. Що стосується поливу, то заміокулькас не любить вологий ґрунт. У літній період земля має бути трохи пересохлою. Вологість у піддоні небажана. Якщо сталося скупчення води, її треба злити. У спекотний сезон поливати квітку потрібно раз на тиждень-півтора і використовувати воду кімнатної температури, щоб не застудити коріння. Воду з-під крана не варто застосовувати. Якщо є сумніви щодо необхідності поливу, то краще почекати пару днів. За цей час рослина не висохне, а якщо її залити, то буде гірше.

Квітку необхідно оберігати від сонячних опіків, але не менше він боїться протягів. Уражене листя варто обрізати вщент.

Як правило, на кожному живці знаходиться 17 листків, не більше цієї кількості. У зв'язку з цим старе листя опадає, але якщо культура виглядає здоровою, то лякатися цього не треба.

Прикмети та вірування, пов'язані з доларовим деревом

Квітучий заміокулькас

Юній дівчині квітучий заміокулькас віщує доленосну зустріч, взаємне кохання та міцний союз. Однак незаміжній дівчині не варто самій купувати і приносити в будинок заміокулькас, квітка має бути подарована або вкрадена. В іншому випадку вона ризикує залишитися самотньою.

Для дорослої самотньої (і часто розчарованої) жінки поява суцвіть сигналізує про серйозні повороти в житті, зміни, нові захоплення.

Для міцного сімейного союзу квітучий заміокулькас означає, що в сім'ї все благополучно, немає приводу для тривоги, підозр, ревнощів та недовіри.

Грошові прикмети

По-справжньому доларове дерево працює у тому випадку, якщо його вам подарували. Водночас дарувальнику обов'язково треба дати кілька монет. Якщо ж ви купили його самостійно, необхідно задобрювати заміокулькас, доглядати його, говорити слова подяки.

Розташовувати дерево в будинку найкраще на південному сході. Там є правильні енергії, здатні активувати грошові потоки. Дарувати горщик із молодим доларовим деревом іншим не бажано. У дар приносять лише зрілу рослину. Відростки від свого екземпляра також не дарують. Вважається, що так можна віддати свій добробут іншій людині.

Щоб дерево залучало в будинок гроші, у вазон потрібно закопати дві монетки.

Пересаджувати грошову рослину можна тільки на зростаючий місяць. Робити це потрібно дбайливо, перебуваючи в хорошому настрої. Пересаджене на спадний місяць деревце, принесе негатив у будинок. І, навпаки, погіршить фінансове становище.

У Різдво та Новий рік заміокулькас прикрашають шоколадними чи справжніми грошима. Монети підвішують на шнурки або мотузки до гілок, а на вершину рослини встановлюють невелику фігурку дракона. Крім дракона можна помістити туди і компактну грошову жабу.

Рясне цвітіння — небувалий прибуток чи спадок.

Чахлий стан — провісник руйнування.

Стабільний ріст — планомірне підвищення доходів.

Нагадаємо, як виростити вдома грошове дерево.