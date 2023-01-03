Талисман королевы. Как выглядит особенная брошь Камиллы за 16 тыс. фунтов стерлингов

Жена короля Великобритании очень любит брошь в виде подковы с давней историей.

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У 75-летней королевы-консорта Камиллы есть особенное украшение, которое она считает своим талисманом, пишет HELLO! Речь идет о броши Minoru, инкрустированную бриллиантами, сапфирами и рубинами. Последний раз она появлялась в ней во время своего выхода в свет в Сандрингеме, когда пришла на службу в церковь Святой Марии Магдалины.

Королева выглядела безупречно в пальто сливового оттенка, шляпе с перьями от Philip Treacey и новой сумочке Mini Venice от одного из ее любимых брендов DeMellier. Однако самой привлекательной была ее брошь стоимостью 16 тысяч фунтов стерлингов, у которой еще более богатая история, чем ее цена.

[ + – ] Брошь Minoru, инкрустированная бриллиантами, сапфирами и рубинами Фото: Getty

В беседе с Express.co.uk Марк Уорр, директор David Christopher Jewellers, рассказал, что брошь в виде подковы включает в себя сапфиры, рубины и "слово Minoru, написанное бриллиантами".

"Считается, что ее история восходит к 1909 году. Минору был одним из самых успешных чистокровных скаковых лошадей короля Эдуарда VII, и брошь, вероятно, была создана, чтобы приносить ему удачу".

Это не первый раз, когда королева-консорт надевала это украшение. Она была в нем на ипподроме Эйнтри в апреле прошлого года и решила надеть его еще раз на ноябрьском гоночном уикенде в Аскоте перед Рождеством.

Напомним, не так давно Камилла украсила свое пальто бриллиантовой брошью, которая принадлежала королеве Елизавете II.