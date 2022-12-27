Королева-консорт Камилла на Рождество появилась с брошью покойной королевы Елизаветы

В рождественское утро в Сандрингеме члены королевской семьи посетили церковь и, традиционно, подобрали идеальные образы для выхода.

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Королевская семья традиционно провела Рождество в Сандрингеме и не изменила традиции посещать утреннюю службу в церкви Марии Магдалины. Посмотреть на короля и его семью собрались немало поклонников. И все отметили идеальный зимний образ королевы-консорта Камиллы. Хоть и признали, что пальто и шляпа Кейт Миддлтон, конечно, были самыми эффектными. Об этом пишет Daily Mail.

Король Карл был в своем любимом пальто из верблюжьей шерсти, которое он носит уже много лет, а его супруга, королева-консорт Камилла, похоже переняла привычку покойной сверкови появляться в ярких образах, привлекая к себе внимание.

[ + – ] Королевская семья в Сандрингеме

Для похода в церковь она выбрала синее кашемировое пальто от бренда Anna Valentine, которое дополнила фетровой шляпкой в тон с пушистыми перьями и синей сумочкой.

А пальто она украсила особенной бриллиантовой брошью. Та ранее принадлежала королеве Елизавете II.

[ + – ] Королевская семья в Сандрингеме Фото: Getty Images

Но все внимание было, конечно, приковано к Кейт Миддлтон, принцу Уильяму и трем их детям. Кейт выглядела очень элегантно в пальто цвета хаки в стиле милитари от Alexander McQueen, сшитом на заказ, шикарной шляпе с пером от Philip Treacy и серьгами от Sezane за сто фунтов, подаренными ей мужем на Рождество.

Юная принцесса Шарлотта была в том же бордовом пальто, что и на службе рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве, от бренда Trotters Heritage стоимостью 160 фунтов стерлингов. А принц Луи, который, как всегда веселился и привлекал к себе внимание, был в пальто от Ancar за 182 фунта.

Модные эксперты полагают, что вещи, которые были на детях Кейт Миддлтон, скорей всего скоро будут распроданы.

Именно так произошло с полосатым платьем Шарлотты, в котором она появилась на Играх содружества этим летом. Наряд стоимостью в 39 фунтов был распродан буквально за считанные часы.