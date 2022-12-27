Королева-консорт Камілла на Різдво з'явилася з брошкою покійної королеви Єлизавети

У різдвяний ранок у Сандрінгемі члени королівської родини відвідали церкву і традиційно підібрали ідеальні образи для виходу.

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Королівська родина традиційно провела Різдво у Сандрінгемі та не змінила традиції відвідувати ранкову службу в церкві Марії Магдалини. Подивитися на короля та його родину зібралося чимало шанувальників. І всі помітили ідеальний зимовий образ королеви-консорт Камілли. Хоч і визнали, що пальто та капелюх Кейт Міддлтон, звичайно, були найефектнішими. Про це пише Daily Mail.

Король Карл був у своєму улюбленому пальті з верблюжої вовни, яке він носить уже багато років, а його дружина, королева-консорт Камілла, схоже перейняла звичку покійної свекрухи з'являтися в яскравих образах, привертаючи до себе увагу.

[ + – ] Королівська родина у Сандрінгемі

Для походу до церкви вона обрала синє кашемірове пальто від бренду Anna Valentine, яке доповнила фетровим капелюшком у тон із пухнастим пір'ям і синьою сумочкою.

А пальто вона прикрасила особливою діамантовою брошкою. Та раніше належала королеві Єлизаветі II.

[ + – ] Королівська родина у Сандрінгемі Фото: Getty Images

Але вся увага була, звичайно, прикута до Кейт Міддлтон, принца Вільяма та трьох їхніх дітей. Кейт виглядала дуже елегантно в пальто кольору хакі в стилі мілітарі від Alexander McQueen, зшитому на замовлення, шикарному капелюсі з пером від Philip Treacy та сережками від Sezane за сто фунтів, подарованими їй чоловіком на Різдво.

Юна принцеса Шарлотта була в тому ж бордовому пальті, що й на службі різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві від бренду Trotters Heritage вартістю 160 фунтів стерлінгів. А принц Луї, який, як завжди веселився та привертав до себе увагу, був у пальті від Ancar за 182 фунти.

Модні експерти вважають, що речі, які були на дітях Кейт Міддлтон, швидше за все, скоро будуть розпродані.

Саме так сталося зі смугастою сукнею Шарлотти, в якій вона з'явилася на Іграх співдружності цього літа. Наряд вартістю 39 фунтів було розпродано буквально за лічені години.