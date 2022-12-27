Королева-консорт Камілла на Різдво з'явилася з брошкою покійної королеви Єлизавети
У різдвяний ранок у Сандрінгемі члени королівської родини відвідали церкву і традиційно підібрали ідеальні образи для виходу.
Королівська родина традиційно провела Різдво у Сандрінгемі та не змінила традиції відвідувати ранкову службу в церкві Марії Магдалини. Подивитися на короля та його родину зібралося чимало шанувальників. І всі помітили ідеальний зимовий образ королеви-консорт Камілли. Хоч і визнали, що пальто та капелюх Кейт Міддлтон, звичайно, були найефектнішими. Про це пише Daily Mail.
Король Карл був у своєму улюбленому пальті з верблюжої вовни, яке він носить уже багато років, а його дружина, королева-консорт Камілла, схоже перейняла звичку покійної свекрухи з'являтися в яскравих образах, привертаючи до себе увагу.
Для походу до церкви вона обрала синє кашемірове пальто від бренду Anna Valentine, яке доповнила фетровим капелюшком у тон із пухнастим пір'ям і синьою сумочкою.
А пальто вона прикрасила особливою діамантовою брошкою. Та раніше належала королеві Єлизаветі II.
Але вся увага була, звичайно, прикута до Кейт Міддлтон, принца Вільяма та трьох їхніх дітей. Кейт виглядала дуже елегантно в пальто кольору хакі в стилі мілітарі від Alexander McQueen, зшитому на замовлення, шикарному капелюсі з пером від Philip Treacy та сережками від Sezane за сто фунтів, подарованими їй чоловіком на Різдво.
Юна принцеса Шарлотта була в тому ж бордовому пальті, що й на службі різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві від бренду Trotters Heritage вартістю 160 фунтів стерлінгів. А принц Луї, який, як завжди веселився та привертав до себе увагу, був у пальті від Ancar за 182 фунти.
Модні експерти вважають, що речі, які були на дітях Кейт Міддлтон, швидше за все, скоро будуть розпродані.
Саме так сталося зі смугастою сукнею Шарлотти, в якій вона з'явилася на Іграх співдружності цього літа. Наряд вартістю 39 фунтів було розпродано буквально за лічені години.