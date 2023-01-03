Талісман королеви. Як виглядає особлива брошка Камілли за 16 тис. фунтів стерлінгів

Дружина короля Великобританії дуже любить брошку у вигляді підкови з давньою історією.

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75-річна королева-консорт Камілла має особливу прикрасу, яку вона вважає своїм талісманом, пише HELLO! Йдеться про брошку Minoru, інкрустовану діамантами, сапфірами та рубінами. Востаннє вона з'являлася в ній під час свого виходу в Сандрінгем, коли прийшла на службу до церкви Святої Марії Магдалини.

Королева виглядала бездоганно у пальті сливового відтінку, капелюсі з пір'ям від Philip Treacey та новій сумочці Mini Venice від одного з її улюблених брендів DeMellier. Однак найпривабливішою була її брошка вартістю 16 тисяч фунтів стерлінгів, у якої ще багатша історія, ніж її ціна.

[ + – ] Брошка Minoru, інкрустована діамантами, сапфірами та рубінами Фото: вулкан

У розмові з Express.co.uk Марк Ворр, директор David Christopher Jewellers, розповів, що брошка у вигляді підкови включає сапфіри, рубіни і "слово Minoru, написане діамантами".

"Вважається, що її історія сягає 1909 року. Мінору був одним із найуспішніших чистокровних скакових коней короля Едуарда VII, і брошка, ймовірно, була створена, щоб приносити йому удачу".

Це не вперше, коли королева-консорт одягала цю прикрасу. Вона була в ньому на іподромі Ейнтрі у квітні минулого року і вирішила вдягнути його ще раз у листопадовому перегоновому вікенді в Аскоті перед Різдвом.

Нагадаємо, нещодавно Камілла прикрасила своє пальто діамантовою брошкою, яка належала королеві Єлизаветі II.