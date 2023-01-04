Кейт Бекинсейл сыграла в бильярд со своей кошкой (видео)

Актриса подарила мини-бильярд своей кошке Уиллоу на рождество.

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49-летняя британская актриса кейт Бекинсейл обожаема своими поклонниками не только за талант, но и за отличное чувство юмора. Знаменитость часто публикует забавные видео со своими домашними животными, которые веселят ее подписчиков. Так, в последнем ролике Кейт решила сыграть в мини-бильярд со своей кошкой Уиллоу.

на опубликованных кадрах актриса сидит на кухне и пытается научить животное играть. Она разбивает шары и говорит Уиллоу: "Ты сделаешь это".

Звезда выглядела очень непринужденно и мило, собрав свои темные волосы в высокий хвост с большим черным бантом, завязанным на макушке. На ней была белая толстовка с черным шрифтом спереди и маленькие золотые серьги.

Кошка не совсем понимает, чего от нее хотят, и то и дело пытается улечься головой на стол, прежде, чем ненадолго исчезнуть из кадра и затем снова вернуться.

Это не первый раз, когда Кейт демонстрирует привязанность к своим любимым кошкам, так как ранее она делилась снимками своего пушистого друга Клайва, одетого в смокинг на поводке. Сама актриса была одета в оригинальное платье.

У Бекинсейл также есть померанский шпиц.