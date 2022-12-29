Кейт Бекинсейл примерила "мусорное платье", а своего кота одела в смокинг (фото)

Знаменитость пошутила, что могла вырастить кабачок в своем же платье.

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49-летняя английская актриса Кейт Бекинсейл поделилась кадрами, на которых позирует в "мусорном" платье. Снимки со своим знаменитым котом звезда экрана опубликовала в Instagram с 5,5 млн подписчиков.

Бекинсейл примеряла черное мини-платье с пышными акцентными рукавами. Судя по всему, наряд был создан из мусорных пакетов. На ногах актрисы были колготки с животным принтом и черные туфли на высокой платформе.

В качестве аксессуаров к предновогоднему аутфиту Кейт добавила черный бант, массивные солнцезащитные очки в светлой оправе и серьги.

Тем временем знаменитый кот актрисы Клайв элегантно позировал в черном смокинге.

"На пути на обед я могла спокойно вырастить восемь салатов и кабачек в своем же платье", — подписала карусель фото английская знаменитость.

[ + – ] Кейт Бекинсейл с котом Клайвом

Персидский кот актрисы стал настоящей звездой Сети. Неудовлетворенное лицо животного на фото провоцирует волну мемов и шуток.

"Ты такая милая! 😻", — прокомментировала публикацию Бекинсейл светская львица Пэрис Хилтон, а в общей сложности пост набрал 67 тысяч лайков за два дня.

Напомним, кот Кейт Бекинсейл примерил розовую шубу и фигурку королевы Елизаветы II на голове.

Также Фокус писал об идеальном новогоднем образе от Кейт Бекинсейл.