Кейт Бекінсейл приміряла "сміттєву сукню", а свого кота одягнула у смокінг (фото)

Знаменитість пожартувала, що могла виростити кабачок у своїй же сукні.

Related video

49-річна англійська акторка Кейт Бекінсейл поділилася кадрами, на яких позує у "сміттєвій" сукні. Знімки зі своїм знаменитим котом зірка екрану опублікувала в Instagram з 5,5 млн підписників.

Бекінсейл приміряла чорну мінісукню з пишними акцентними рукавами. Судячи з усього наряд було створено зі сміттєвих пакетів. На ногах акторки були колготки з тваринним принтом та чорні туфлі на високій платформі.

Як аксесуари до передноворічного аутфіту Кейт додала чорний бант, масивні сонцезахисні окуляри у світлій оправі та сережки.

Тим часом знаменитий кіт акторки Клайв елегантно позував у чорному смокінгу.

"На шляху на обід я могла спокійно виростити вісім салатів та кабачок у своїй же сукні", — підписала карусель фото англійська знаменитість.

[ + – ] Кейт Бекінсейл з котом Клайвом

Перський кіт акторки став справжньою зіркою мережі. Незадоволене обличчя тварини на фото провокує хвилю мемів та жартів.

"Ти така мила! 😻", — прокоментувала публікацію Бекінсейл світська левиця Періс Гілтон, а загалом пост набрав 67 тисяч лайків за два дні.

Нагадаємо, кіт Кейт Бекінсейл приміряв рожеву шубу та фігурку королеви Єлизавети ІІ на голові.

Також Фокус писав про ідеальний новорічний образ від Кейт Бекінсейл.