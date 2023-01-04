Кейт Бекінсейл зіграла в більярд зі своєю кішкою (відео)

Акторка подарувала міні більярд своїй кішці Віллоу на Різдво.

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49-річну британську акторку Кейт Бекінсейл обожнюють її шанувальники не лише за талант, а й за чудове почуття гумору. Знаменитість часто публікує кумедні відео зі своїми домашніми тваринами, які радують її підписників. Так, в останньому ролику Кейт вирішила зіграти у міні більярд зі своєю кішкою Віллоу.

На опублікованих кадрах акторка сидить на кухні і намагається навчити тварину грати. Вона розбиває кулі і каже Віллоу: "Ти зробиш це".

Зірка виглядала дуже невимушено і мило, зібравши своє темне волосся у високий хвіст з великим чорним бантом, зав'язаним на маківці. На ній була біла толстовка з чорним шрифтом спереду та маленькі золоті сережки.

Кішка не зовсім розуміє, чого від неї хочуть, і раз у раз намагається лягти головою на стіл, перш ніж ненадовго зникнути з кадру і потім знову повернутися.

Це не вперше, коли Кейт демонструє прихильність до своїх улюблених кішок, оскільки раніше вона ділилася знімками свого пухнастого друга Клайва, одягненого в смокінг на повідку. Сама акторка була одягнена в оригінальну сукню.

Бекінсейл також має померанського шпіца.