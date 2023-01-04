4 января 2023 года: день Анастасии - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ревновать и ходить по дому без обуви.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Анастасии Узорешительницы. Это христианская великомученица, умершая в 304 году во время гонения на христиан во времена императора Диоклетиана. Считается, что Святая Анастасия помогает беременным женщинам. По степени почитания среди святых женщин она занимает второе место после Параскевы.

Что нельзя делать 4 января:

доставлять вред животным, иначе будут проблемы со здоровьем;

ревновать кого-то;

делать проколы в ушах;

ходить по дому босыми ногами;

беременным нельзя шить.

Народные приметы и поверья:

какова сегодня погода — таким и октябрь будет;

много сосулек — к летнему урожаю;

облака, плывущие против ветра, — к морозам;

если сегодня рождается девочка — то роды и восстановление пройдут легко, а если мальчик — будет крепким и безболезненным.

День ангела празднуют:

Анастасия, Эводия, Евтихиан, Феодотия, Феодот, Хрисогон.

Родились сегодня:

1643 — Исаак Ньютон, английский физик, математик, астроном, философ, теолог;

1963 — Тилль Линдеманн, немецкий певец, фронтмен группы "Rammstein";

1809— Луи Брайль, французский тифлопедагог, который разработал рельефный шрифт для слепых.

А также в этот день:

1954 — Элвис Пресли впервые записал свои песни;

2004 — марсоход "Спирит" совершил высадку на Марсе;

2007 — Ненси Пелоси была выбрана первой в истории США женщиной-спикером Палаты представителей;

2010 — открыт первый небоскреб в мире — Бурж Халифа.