4 січня 2023 року: день Анастасії — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ревнувати і ходити по дому без взуття.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Анастасії Узорішительниці. Це християнська великомучениця, яка померла 304 року під час гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана. Вважається, що Свята Анастасія допомагає вагітним жінкам. За ступенем шанування серед святих жінок вона посідає друге місце після Параскеви.

Чого не можна робити 4 січня:

шкодити тваринам, інакше будуть проблеми зі здоров'ям;

ревнувати когось;

робити проколи у вухах;

ходити по дому босими ногами;

вагітним не можна шити.

Народні прикмети та повір'я:

яка сьогодні погода – таким і жовтень буде;

багато бурульок — до літнього врожаю;

хмари, що пливуть проти вітру, — до морозів;

якщо сьогодні народжується дівчинка — то пологи та відновлення пройдуть легко, а якщо хлопчик — буде міцним та безболісним.

День ангела святкують:

Анастасія, Еводія, Євтіхіан, Феодотія, Феодот, Хрісогон.

Народилися сьогодні:

1643 — Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог;

1963 — Тілль Ліндеманн, німецький співак, фронтмен гурту "Rammstein";

1809 — Луї Брайль, французький тифлопедагог, який розробив рельєфний шрифт для сліпих.

А також у цей день:

1954 — Елвіс Преслі вперше записав свої пісні;

2004 — марсохід "Спіріт" здійснив висадку на Марсі;

2007 — Ненсі Пелосі була обрана першою в історії США жінкою-спікеркою Палати представників;

2010 – відкритий перший хмарочос у світі – Бурж Халіфа.