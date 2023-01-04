Жареные пирожки с начинкой: простой рецепт любимого блюда (видео)

Начинку для пирожков можно взять любую: картофель, рис с мясом, тушеную капусту и др.

Related video

Пирожки, жаренные в растительном масле, ничем не уступают по популярности вареникам и всегда расходятся на ура. Они прекрасно подходят в качестве перекуса, их можно взять на работу или в дорогу, чтобы утолить голод. Как приготовить вкусные жареные пирожки с картофельной начинкой, рассказала в своем кулинарном блоге пользователь под ником cook_with_me_at_home. Она подчеркнула, что начинка для таких пирожков подойдет любая: рис с мясом, тушеная капуста, яйцо с рисом и зеленью.

Жареные пирожки с начинкой

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт;

Кефир или кислое молоко – 1 стак;

Сода – 1 ч. л;

Растительное масло – 2-3 ст. л;

Мука – 350-400 гр;

Растительное масло для жарки.

Способ приготовления

В глубокую миску вылить кефир (или кислое молоко), добавить соду и соль, хорошо перемешать. Туда же положить масло и яйцо, снова все хорошо перемешать. Постепенно подсыпая муку, замесить очень мягкое тесто, похожее по консистенции на дрожжевое. Его необходимо хорошо вымесить. Муки может уйти меньше, главное не забить ею тесто, иначе оно не будет пышным.

Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить, а тем временем приготовить начинку.

Когда все готово, сформировать пирожки и пожарить с обеих сторон до румяной корочки в большом количестве растительного масла. Важно масло хорошо разогреть на том уровне огня, на котором будут жариться пирожки. Не нужно разогревать на большом огне масло, а потом скручивать, потому что, во-первых, они быстро зарумянятся извне, а внутри будут не готовы, а во-вторых, вберут у себя много масла.

Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Напомним, как приготовить идеальное дрожжевое тесто.