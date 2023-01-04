Смажені пиріжки з начинкою: простий рецепт улюбленої страви (відео)

Начинку для пиріжків можна взяти будь-яку: картопля, рис із м'ясом, тушковану капусту тощо.

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Пиріжки, смажені в олії, нічим не поступаються за популярністю вареникам і завжди розходяться на ура. Вони чудово підходять як для перекусу, а також їх можна взяти на роботу або в дорогу, щоб вгамувати голод. Як приготувати смачні смажені пиріжки з картопляною начинкою, розповіла у своєму кулінарному блозі користувач під ніком cook_with_me_at_home. Вона наголосила, що начинка для таких пиріжків підійде будь-яка: рис із м'ясом, тушкована капуста, яйце з рисом і зеленню.

Смажені пиріжки з начинкою

Інгредієнти:

яйце — 1 шт;

кефір чи кисле молоко — 1 скл;

сода — 1 ч. л;

рослинна олія — 2-3 ст. л;

борошно — 350-400 г;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування

У глибоку миску вилити кефір (або кисле молоко), додати соду та сіль, добре перемішати. Туди ж покласти олію та яйце, знову все добре перемішати. Поступово підсипаючи борошно, замісити дуже м'яке тісто, схоже за консистенцією на дріжджове. Його потрібно добре вимісити. Борошна може піти менше, головне не забити ним тісто, інакше воно не буде пишним.

Готове тісто накрити рушником і залишити, тим часом приготувати начинку.

Коли все готово, сформувати пиріжки і посмажити з обох боків до рум'яної скоринки у великій кількості олії. Важливо олію добре розігріти на тому рівні вогню, на якому будуть смажитися пиріжки. Не потрібно розігрівати на великому вогні олію, а потім скручувати, тому що, по-перше, вони швидко зарум'яняться ззовні, а всередині будуть не готові, а по-друге, вберуть у себе багато олії.

Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

Як приготувати ідеальне дріжджове тісто.