Мадонна с детьми создала мурал из разбитого стекла (фото)

Артистка проводит новогодние каникулы в Кении.

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64-летняя американская певица Мадонна и ее дети создали креативный мурал из разбитого стекла с изображением голубя и "дерева жизни" в Кибере. Видео и фото артистка делится в своем Instagram.

После встречи Нового 2023 года в Малави в выходные многодетная мама поделилась фотографиями и видео создания их креативной мозаики в одном из городов Кении.

Мадонна написала, что они создали шедевр "в честь большой работы, которую делает Кеннеди Одеде" для Shining Hope for Communities

Звезда описала ее как организацию, которую Одеде "создал, когда он был ребенком, жил в дебрях Найроби, чтобы улучшить жизнь семей, живущих в этих сложных условиях".

Она продолжила: "Сосредоточение внимания на фильтрации воды, образовании, предоставлении займов женщинам и мужчинам для открытия бизнеса и прекращении гендерно обусловленного насилия путем расширения прав и возможностей женщин, принятия судебных тяжб и предоставления им безопасного пространства для восстановления своей жизни".

Далее Мадонна призналась, что она и ее дети были "очень впечатлены его работой и преданностью" этому сообществу.

На кадрах видно, как ее дети веселятся, создавая красивый мурал перед тем, как исследовать самый большой город Кении.

Напомним, Мадонна показала рождественские фото с приемными детьми.

Также Фокус писал об очень откровенных фото Мадонны в корсете.