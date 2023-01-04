Мадонна з дітьми створила мурал з розбитого скла (фото)

Артистка проводить новорічні канікули в Кенії.

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64-річна американська співачка Мадонна та її діти створили креативний мурал із розбитого скла із зображенням голуба та "дерева життя" в Кібері. Відео та фото артистка ділиться у своєму Instagram.

Після зустрічі Нового 2023 року в Малаві на вихідних багатодітна мама поділилася фотографіями та відео створення їхньої креативної мозаїки в одному з міст Кенії.

Мадонна написала, що вони створили шедевр "на честь великої роботи, яку робить Кеннеді Одеде" для Shining Hope for Communities

Зірка описала її як організацію, яку Одеде "створив, коли він був дитиною, жив у нетрях Найробі, щоб покращити життя сімей, які живуть у цих складних умовах".

Вона продовжила: "Зосередження уваги на фільтрації води, освіті, наданні позик жінкам і чоловікам для відкриття бізнесу та припиненні гендерно зумовленого насильства шляхом розширення прав і можливостей жінок, вжиття судових позовів і надання їм безпечного простору для відновлення свого життя".

Далі Мадонна зізналася, що вона та її діти були "дуже вражені його роботою та відданістю" цій спільноті.

На кадрах видно, як її діти веселяться, створюючи красивий мурал перед тим, як досліджувати найбільше місто Кенії.

Нагадаємо, Мадонна показала різдвяні фото з прийомними дітьми.

Також Фокус писав про дуже відверті фото Мадонни у корсеті.