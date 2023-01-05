5 января 2023 года: преподобного Нифонта, мученика Феодула - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать с острыми предметами и выяснять отношения с родными.

Related video

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память мученика Феодула, который в III веке за свою веру был подвергнут страданиям на острове Крит. Еще 5 января поминают преподобного Нифонта, который жил в V веке и при помощи силы своей веры боролся с нечистой силой. Именно его и считают защитником от лукавого.

Что нельзя делать 5 января:

работать с острыми предметами (нож, вилы, топор);

заплетать кому-то косы;

подшивать одежду, укорачивая ее;

кого-то бить.

Народные приметы и поверья:

В народе существуют несколько примет на этот день:

ветер — к хорошему урожаю и дождливому лету;

если куры себя беспокойно ведут, ожидайте метель;

снег и вьюга — ждите холодный июль.

День ангела празднуют:

Павел, Наум, Давид, Федул, Василий.

Родились сегодня:

1932 — Умберто Эко, итальянский писатель, философ, культуролог, литературный критик.

1969 — Мэрилин Мэнсон, американский рок-музыкант, певец, актер, лидер группы "Marilyn Manson".

1975 — Брэдли Купер, американский актер и певец, лауреат премий BAFTA и "Грэмми".

А также в этот день:

1895 — открыты рентгеновские лучи;

2005 — в Солнечной системе обнаружена карликовая планета Эрида.