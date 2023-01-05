5 января 2023 года: преподобного Нифонта, мученика Феодула - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать с острыми предметами и выяснять отношения с родными.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память мученика Феодула, который в III веке за свою веру был подвергнут страданиям на острове Крит. Еще 5 января поминают преподобного Нифонта, который жил в V веке и при помощи силы своей веры боролся с нечистой силой. Именно его и считают защитником от лукавого.
Что нельзя делать 5 января:
- работать с острыми предметами (нож, вилы, топор);
- заплетать кому-то косы;
- подшивать одежду, укорачивая ее;
- кого-то бить.
Народные приметы и поверья:
В народе существуют несколько примет на этот день:
- ветер — к хорошему урожаю и дождливому лету;
- если куры себя беспокойно ведут, ожидайте метель;
- снег и вьюга — ждите холодный июль.
День ангела празднуют:
Павел, Наум, Давид, Федул, Василий.
Родились сегодня:
1932 — Умберто Эко, итальянский писатель, философ, культуролог, литературный критик.
1969 — Мэрилин Мэнсон, американский рок-музыкант, певец, актер, лидер группы "Marilyn Manson".
1975 — Брэдли Купер, американский актер и певец, лауреат премий BAFTA и "Грэмми".
А также в этот день:
1895 — открыты рентгеновские лучи;
2005 — в Солнечной системе обнаружена карликовая планета Эрида.