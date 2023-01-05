5 січня 2023 року: преподобного Ніфонта, мученика Феодула – що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати з гострими предметами та з'ясовувати стосунки з рідними.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Феодула, який у III столітті за свою віру зазнав страждань на острові Крит. Ще 5 січня поминають преподобного Ніфонта, який жив у V столітті та за допомогою сили своєї віри боровся з нечистою силою. Саме його і вважають захисником від лукавого.
Що не можна робити 5 січня:
- працювати з гострими предметами (ніж, вила, сокира);
- заплітати комусь коси;
- підшивати одяг, вкорочуючи його;
- когось бити.
Народні прикмети та повір'я:
Наші пращури помітили, що у цей день вшановується пам'ять преподобних.
- вітер — до хорошого врожаю та дощового літа;
- якщо кури неспокійно поводяться — чекайте хуртовину;
- сніг і завірюха — чекайте холодного липня.
День ангела святкують:
Павло, Наум, Давид, Федул, Василь.
Народилися сьогодні:
1932 — Умберто Еко, італійський письменник, філософ, культуролог, літературний критик.
1969 — Мерілін Менсон, американський рок-музикант, співак, актор, лідер гурту "Marilyn Manson".
1975 — Бредлі Купер, американський актор і співак, лауреат премій BAFTA та "Греммі".
А також у цей день:
1895 — відкриті рентгенівські промені;
2005 — у Сонячній системі виявлено карликову планету Еріда.