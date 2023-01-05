5 січня 2023 року: преподобного Ніфонта, мученика Феодула – що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати з гострими предметами та з'ясовувати стосунки з рідними.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Феодула, який у III столітті за свою віру зазнав страждань на острові Крит. Ще 5 січня поминають преподобного Ніфонта, який жив у V столітті та за допомогою сили своєї віри боровся з нечистою силою. Саме його і вважають захисником від лукавого.

Що не можна робити 5 січня:

працювати з гострими предметами (ніж, вила, сокира);

заплітати комусь коси;

підшивати одяг, вкорочуючи його;

когось бити.

Народні прикмети та повір'я:

Наші пращури помітили, що у цей день вшановується пам'ять преподобних.

вітер — до хорошого врожаю та дощового літа;

якщо кури неспокійно поводяться — чекайте хуртовину;

сніг і завірюха — чекайте холодного липня.

День ангела святкують:

Павло, Наум, Давид, Федул, Василь.

Народилися сьогодні:

1932 — Умберто Еко, італійський письменник, філософ, культуролог, літературний критик.

1969 — Мерілін Менсон, американський рок-музикант, співак, актор, лідер гурту "Marilyn Manson".

1975 — Бредлі Купер, американський актор і співак, лауреат премій BAFTA та "Греммі".

А також у цей день:

1895 — відкриті рентгенівські промені;

2005 — у Сонячній системі виявлено карликову планету Еріда.