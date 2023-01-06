6 января 2023 года: Рождественский Сочельник - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ужинать до первой звезды и ссорится с кем-либо.

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Что случилось в этот день:

Накануне Рождества Христова вечером христиане отмечают Сочельник или Святвечер. Именно в этот день заканчивается Рождественский пост, который длился сорок дней. Первая звезда в небе 6 января символизирует Рождество Сына Божьего. Название праздника связывают с традицией употреблять в этот день традиционное праздничное блюдо — сочиво.

Что нельзя делать 6 января:

ссориться;

садиться ужинать до первой звезды;

запивать еду (можно только компотом);

чтобы стол на ужин был пустой;

опаздывать на вечернюю трапезу;

сидеть на углу стола;

кричать и эмоционировать.

Народные приметы и поверья:

ясный день сулит хороший урожай;

мало звезд видно — мало ягод вродит;

если есть иней — погода будет благоприятна для весенних посевов;

снежная погода — будет урожай на хлеб;

снегопад к процветанию хозяйства;

мороз — в семье будет совет да любовь.

День ангела празднуют:

Агафья, Ахмет, Василия, Евгения, Клавдия, Николай, Филипп.

Родились сегодня:

1412 — Жанна д’Арк — национальная героиня Франции.

1938 — Василий Стус — украинский поэт, диссидент, политзаключенный.

А также в этот день:

1846 — Тарас Шевченко в Переяславе написал легендарный "Заповіт".

2019 — Православная церковь Украины получила томос про автокефалию.