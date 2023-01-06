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Стиль жизни

6 января 2023 года: Рождественский Сочельник - что сегодня нельзя делать?

Фото: Скриншот

Сегодня нельзя ужинать до первой звезды и ссорится с кем-либо.

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Что случилось в этот день:

Накануне Рождества Христова вечером христиане отмечают Сочельник или Святвечер. Именно в этот день заканчивается Рождественский пост, который длился сорок дней. Первая звезда в небе 6 января символизирует Рождество Сына Божьего. Название праздника связывают с традицией употреблять в этот день традиционное праздничное блюдо — сочиво.

Что нельзя делать 6 января:

  • ссориться;
  • садиться ужинать до первой звезды;
  • запивать еду (можно только компотом);
  • чтобы стол на ужин был пустой;
  • опаздывать на вечернюю трапезу;
  • сидеть на углу стола;
  • кричать и эмоционировать.

Народные приметы и поверья:

  • ясный день сулит хороший урожай;
  • мало звезд видно — мало ягод вродит;
  • если есть иней — погода будет благоприятна для весенних посевов;
  • снежная погода — будет урожай на хлеб;
  • снегопад к процветанию хозяйства;
  • мороз — в семье будет совет да любовь.

День ангела празднуют:

Агафья, Ахмет, Василия, Евгения, Клавдия, Николай, Филипп.

Родились сегодня:

1412 — Жанна д’Арк — национальная героиня Франции.

1938 — Василий Стус — украинский поэт, диссидент, политзаключенный.

А также в этот день:

1846 — Тарас Шевченко в Переяславе написал легендарный "Заповіт".

2019 — Православная церковь Украины получила томос про автокефалию.