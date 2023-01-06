6 січня 2023 року: Різдвяний Святвечір — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна вечеряти до першої зірки та сваритися з будь-ким.

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Що сталося цього дня:

Напередодні Різдва Христового ввечері християни відзначають Святвечір. Саме в цей день закінчується Різдвяний піст, який тривав сорок днів. Перша зірка в небі 6 січня символізує Різдво Сина Божого. Російську назву свята пов'язують із традицією вживати в цей день традиційну святкову страву — сочиво.

Чого не можна робити 6 січня:

сваритися;

сідати вечеряти до першої зірки;

запивати їжу (можна лише компотом);

щоб стіл на вечерю був порожній;

спізнюватися на вечірню трапезу;

сидіти на кутку столу;

кричати й емоціонувати.

Народні прикмети та повір'я:

ясний день обіцяє хороший урожай;

мало зірок видно — мало ягід вродить;

якщо є іній — погода буде сприятливою для весняних посівів;

сніжна погода — буде врожай на хліб;

снігопад — до процвітання господарства;

мороз — у сім'ї буде злагода й любов.

День ангела святкують:

Агафія, Ахмет, Василь, Євгенія, Клавдія, Микола, Пилип.

Народилися сьогодні:

1412 — Жанна д'Арк — національна героїня Франції.

1938 — Василь Стус — український поет, дисидент, політв'язень.

А також у цей день:

1846 — Тарас Шевченко в Переяславі написав легендарний "Заповіт".

2019 — Православна церква України отримала томос про автокефалію.