6 січня 2023 року: Різдвяний Святвечір — чого сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна вечеряти до першої зірки та сваритися з будь-ким.
Що сталося цього дня:
Напередодні Різдва Христового ввечері християни відзначають Святвечір. Саме в цей день закінчується Різдвяний піст, який тривав сорок днів. Перша зірка в небі 6 січня символізує Різдво Сина Божого. Російську назву свята пов'язують із традицією вживати в цей день традиційну святкову страву — сочиво.
Чого не можна робити 6 січня:
- сваритися;
- сідати вечеряти до першої зірки;
- запивати їжу (можна лише компотом);
- щоб стіл на вечерю був порожній;
- спізнюватися на вечірню трапезу;
- сидіти на кутку столу;
- кричати й емоціонувати.
Народні прикмети та повір'я:
- ясний день обіцяє хороший урожай;
- мало зірок видно — мало ягід вродить;
- якщо є іній — погода буде сприятливою для весняних посівів;
- сніжна погода — буде врожай на хліб;
- снігопад — до процвітання господарства;
- мороз — у сім'ї буде злагода й любов.
День ангела святкують:
Агафія, Ахмет, Василь, Євгенія, Клавдія, Микола, Пилип.
Народилися сьогодні:
1412 — Жанна д'Арк — національна героїня Франції.
1938 — Василь Стус — український поет, дисидент, політв'язень.
А також у цей день:
1846 — Тарас Шевченко в Переяславі написав легендарний "Заповіт".
2019 — Православна церква України отримала томос про автокефалію.