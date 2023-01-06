Бритни Спирс вновь шокирует поклонников своими танцами

Звезда снова шокирует поклонников своим странным поведением.

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40-летняя американская поп-звезда Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеоролик, в котором показала, как танцует одна в зале. Знаменитая певица предстала в топе, спущенных шортах и красных перчатках.

"Нашла свои руки в красных перчатках! Я медитировала под "Hips Don’t Lie" Шакиры! Я просто сказала "продолжай трясти своим задом", и делала это в течение трех часов! Не очень пунктуально и, вероятно, удалю через два дня… Но я думаю, что только что нашла игровую площадку", — написала Бритни.

В финале видео поп-певица поднесла пламя зажигалки к языку.

Напомним, недавно Бритни провела отпуск с мужем в Мексике, и Асгари даже опубликовал редкое фото с женой, на котором она одета и выглядит вполне адекватно. До этого Спирс неоднократно вызывала тревогу своим поведением и контентом в соцсетях.

Также Фокус писал, что Бритни Спирс решила избавиться от роскошного особняка в Калабасасе, купленного за $12 млн, в котором еще полгода назад планировала начать жизнь с чистого лица после избавления от 13-летнего опекунства отца.