Брітні Спірс знову шокує шанувальників своїми танцями

Зірка знову шокує шанувальників своєю дивною поведінкою.

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40-річна американська поп-зірка Брітні Спірс опублікувала у своєму Instagram-акаунті відеоролик, у якому показала, як танцює одна в залі. Знаменита співачка постала в топі, спущених шортах і червоних рукавичках.

"Знайшла свої руки в червоних рукавичках! Я медитувала під "Hips Don't Lie" Шакіри! Я просто сказала "продовжуй трясти своїм задом", і робила це протягом трьох годин! Не дуже пунктуально і, ймовірно, видалю через два дні… Але я думаю, що щойно знайшла ігровий майданчик", — написала Брітні.

У фіналі відео поп-співачка піднесла полум'я запальнички до язика.

Нагадаємо, нещодавно Брітні провела відпустку з чоловіком у Мексиці, й Асгарі навіть опублікував рідкісне фото з дружиною, на якій вона одягнена і виглядає цілком адекватно. До цього Спірс неодноразово викликала тривогу своєю поведінкою і контентом у соцмережах.

Також Фокус писав, що Брітні Спірс вирішила позбутися розкішного маєтка в Калабасасі, купленого за $12 млн, у якому ще пів року тому планувала розпочати життя з чистої сторінки після позбавлення від 13-річного опікунства батька.