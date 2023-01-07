7 января 2023 года: Рождество Христово - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя выяснять отношения, обижаться и ссорится с кем-либо.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь отмечает один из самых важных и больших церковных праздников — Рождество Христово (по юлианскому календарю). Считается, что именно в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа. Перед этим верующие выдерживают большой рождественский пост (40 дней).
Что нельзя делать 7 января:
- ссориться с кем-либо;
- заниматься работой по дому;
- выносить мусор;
- ходить на охоту;
- красить и стричь волосы;
- ставить на стол пустые тарелки
Народные приметы и поверья:
- если на Рождество ударит мороз — будет холодно на Крещение.
- много снега — будет благоприятный год;
- ясное небо — к крепким морозам;
- если день теплый — ждите холодную весну
День ангела празднуют:
Леонид, Мария, Валтасар, Мельхиор, Гаспар
Родились сегодня:
1501 — Григорий XIII, Папа Римский, который ввел григорианский календарь в католических странах.
1964 — Николас Кейдж, американский актер, кинорежиссер и продюсер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.
А также в этот день:
1839 — день рождения фотографии. Франсуа Араго во время заседания Французской академии наук подробно рассказал про первый в истории человечества оптико-химический способ получения изображения.
1927 – сделан первый трансатлантический телефонный звонок из Нью-Йорка в Лондон