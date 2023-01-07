7 января 2023 года: Рождество Христово - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя выяснять отношения, обижаться и ссорится с кем-либо.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает один из самых важных и больших церковных праздников — Рождество Христово (по юлианскому календарю). Считается, что именно в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа. Перед этим верующие выдерживают большой рождественский пост (40 дней).

Что нельзя делать 7 января:

ссориться с кем-либо;

заниматься работой по дому;

выносить мусор;

ходить на охоту;

красить и стричь волосы;

ставить на стол пустые тарелки

Народные приметы и поверья:

если на Рождество ударит мороз — будет холодно на Крещение.

много снега — будет благоприятный год;

ясное небо — к крепким морозам;

если день теплый — ждите холодную весну

День ангела празднуют:

Леонид, Мария, Валтасар, Мельхиор, Гаспар

Родились сегодня:

1501 — Григорий XIII, Папа Римский, который ввел григорианский календарь в католических странах.

1964 — Николас Кейдж, американский актер, кинорежиссер и продюсер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.

А также в этот день:

1839 — день рождения фотографии. Франсуа Араго во время заседания Французской академии наук подробно рассказал про первый в истории человечества оптико-химический способ получения изображения.

1927 – сделан первый трансатлантический телефонный звонок из Нью-Йорка в Лондон