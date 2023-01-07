7 січня 2023 року: Різдво Христове — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки, ображатися та свариться з будь-ким.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква відзначає одне з найважливіших і найбільших церковних свят — Різдво Христове (за юліанським календарем). Вважається, що саме цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа. Перед цим віряни витримують великий різдвяний пост (40 днів).
Чого не можна робити 7 січня:
- сваритися з будь-ким;
- займатися домашньою роботою;
- виносити сміття;
- ходити на полювання;
- фарбувати й стригти волосся;
- ставити на стіл порожні тарілки.
Народні прикмети й повір'я:
- якщо на Різдво вдарить мороз, буде холодно на Водохреща.
- багато снігу — буде сприятливий рік;
- ясне небо — до міцних морозів;
- якщо день теплий — чекайте на холодну весну.
День ангела святкують:
Леонід, Марія, Валтасар, Мельхіор, Гаспар.
Народилися сьогодні:
1501 — Григорій XIII, Папа Римський, який запровадив григоріанський календар у католицьких країнах.
1964 — Ніколас Кейдж, американський актор, кінорежисер і продюсер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін.
А також у цей день:
1839 — день народження фотографії. Франсуа Араго під час засідання Французької академії наук докладно розповів про перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображення.
1927 – зроблено перший трансатлантичний телефонний дзвінок із Нью-Йорка в Лондон.