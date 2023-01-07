7 січня 2023 року: Різдво Христове — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки, ображатися та свариться з будь-ким.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає одне з найважливіших і найбільших церковних свят — Різдво Христове (за юліанським календарем). Вважається, що саме цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа. Перед цим віряни витримують великий різдвяний пост (40 днів).

Чого не можна робити 7 січня:

сваритися з будь-ким;

займатися домашньою роботою;

виносити сміття;

ходити на полювання;

фарбувати й стригти волосся;

ставити на стіл порожні тарілки.

Народні прикмети й повір'я:

якщо на Різдво вдарить мороз, буде холодно на Водохреща.

багато снігу — буде сприятливий рік;

ясне небо — до міцних морозів;

якщо день теплий — чекайте на холодну весну.

День ангела святкують:

Леонід, Марія, Валтасар, Мельхіор, Гаспар.

Народилися сьогодні:

1501 — Григорій XIII, Папа Римський, який запровадив григоріанський календар у католицьких країнах.

1964 — Ніколас Кейдж, американський актор, кінорежисер і продюсер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін.

А також у цей день:

1839 — день народження фотографії. Франсуа Араго під час засідання Французької академії наук докладно розповів про перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображення.

1927 – зроблено перший трансатлантичний телефонний дзвінок із Нью-Йорка в Лондон.