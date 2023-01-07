Культовое фиолетовое платье принцессы Дианы продадут на аукционе

В бархатном платье от Виктора Эдельштейна принцесса позировала для официального портрета и надевала для съемок в Vanity Fair в 1997 году.

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Бархатное фиолетовое платье принцессы Дианы продадут на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 27 января. В этом платье Диана позировала для портрета в 1991 году, а спустя шесть лет снималась в нем для фотосессии Vanity Fair.

Платье, которое находилось в частной коллекции, будет продано, как предполагают в аукционном доме, за 120 тысяч долларов. Потому что все, что принадлежало Диане, обычно стоит очень дорого и ценится коллекционерами.

[ + – ] Платье принцессы Дианы Фото: Sotheby's [ + – ] Платье принцессы Дианы Фото: Sotheby's

В 1997 году оно уже было продано за 24 150 долларов в рамках аукциона, на котором выставлялись 80 платьев из личной коллекции принцессы Дианы в пользу AIDS Crisis Trust и Королевского онкологического фонда больницы Марсден.

Платье изначально появилось в осенней коллекции дизайнера Виктора Эдельштейна 1989 года. Он был одним из любимых дизайнеров принцессы Дианы более десяти лет, с 1982 по 1993 год.

В 1991 году британский художник Дуглас Хардиндж Андерсон изобразил Диану в этом платье на картине, которая сейчас висит в онкологическом фонде Королевской больницы Марсдена, патроном которой она была.

Фото: Соцсети

Позже это платье было представлено на кукле Франклина Минта 1998 года, выпущенной ограниченным тиражом, как часть коллекции из 1000 кукол, одетых в ее самые известные платья.

Платье является частью первого курируемого аукциона Sotheby’s The One, целью которого является представить беспрецедентный выбор лучших нарядов в истории.

На аукционе Sotheby’s в этом месяце также будет выставлен готический крест, который носила принцесса Диана. Крест Attallah назван в честь бывшего главного исполнительного директора группы Asprey & Garrard, покойного Наима Атталла, которому принадлежало украшение. И который одалживал его принцессе.