Культову фіолетову сукню принцеси Діани продадуть на аукціоні

В оксамитовій сукні від Віктора Едельштейна принцеса позувала для офіційного портрета й одягала її для зйомок у Vanity Fair у 1997 році.

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Оксамитову фіолетову сукню принцеси Діани продадуть на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку 27 січня. У цій сукні Діана позувала для портрета в 1991 році, а через шість років знімалася в ній для фотосесії Vanity Fair.

Сукня, яка була в приватній колекції, буде продана, як припускають в аукціонному домі, за 120 тисяч доларів. Тому що все, що належало Діані, зазвичай коштує дуже дорого та цінується колекціонерами.

[ + – ] Сукня принцеси Діани Фото: Newton [ + – ] Сукня принцеси Діани Фото: Newton

У 1997 році вона вже була продана за 24 150 доларів у межах аукціону, на якому виставлялися 80 суконь із особистої колекції принцеси Діани на користь AIDS Crisis Trust і Королівського онкологічного фонду лікарні Марсден.

Сукня спочатку з'явилася в осінній колекції дизайнера Віктора Едельштейна 1989 року. Він був одним із улюблених дизайнерів принцеси Діани більше десяти років, із 1982 по 1993 рік.

1991 року британський художник Дуглас Гардіндж Андерсон зобразив Діану в цій сукні на картині, яка зараз висить в онкологічному фонді Королівської лікарні Марсдена, патроном якої вона була.

Фото: Соцмережi

Пізніше ця сукня була представлена на ляльці Франкліна Мінта 1998 року, випущеній обмеженим тиражем, як частина колекції з 1000 ляльок, одягнених у її найвідоміші сукні.

Сукня є частиною першого курованого аукціону Sotheby's The One, метою якого є представити безпрецедентний вибір найкращих вбрань в історії.

На аукціоні Sotheby's цього місяця також буде виставлений готичний хрест, який мала принцеса Діана. Хрест Attallah названий на честь колишнього головного виконавчого директора гурту Asprey & Garrard, покійного Наїма Атталла, якому належала прикраса і який позичав її принцесі.